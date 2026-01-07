رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان از توقیف سه دستگاه تریلر کانتینردار حامل انواع کالای قاچاق به ارزش ۲۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سرهنگ "حسین سپه وند" اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران این پلیس و در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سه دستگاه تریلر کانتینردار حامل محموله بزرگ کالای قاچاق فاقد مجوز در محور‌های مواصلاتی استان شناسایی و متوقف شدند. 

وی با بیان اینکه بر اساس نظر کارشناسان ارزش کالا‌های کشف‌شده بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، عنوان کرد: در این رابطه سه نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شدند. 

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با مخلان اقتصادی گفت: نیرو‌های پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و همکاری مردم، اجازه نخواهند داد سودجویان با برهم زدن نظم بازار به اقتصاد کشور آسیب وارد کنند.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: کالای قاچاق ، لرستان
