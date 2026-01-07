پهنه برفی در بسیاری از شهر‌های زاگرس پیوسته است، اما در شرق ناپیوسته و محدود به ارتفاعات بالاتر دیده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  تصاویر ماهواره‌ای از سپیدپوش شدن گسترده نیمه غربی کشور حکایت دارد، به‌طوریکه کوهستان‌های زاگرس از شمال‌غرب تا غرب و جنوب‌غرب، زیر بارش‌های سنگین برف کاملا سفید شده‌اند.
 
تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که نیمه غربی کشور پوشیده از برف است و کوهستان‌های زاگرس با بارش‌های سنگین برف، سفیدپوش شده‌اند.از آذربایجان‌ها و کردستان تا کرمانشاه، ایلام، لرستان و چهارمحال‌وبختیاری، کوهستان‌های زاگرس در روزهای اخیر شاهد بارش‌های قابل توجه برف بوده‌اند.
 

ردای سفید بر تن زاگرس

بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که شهرهای واقع در شمال‌غرب و زاگرس از جمله تبریز، چالدران، خوی، ورزقان، اهر،هریس،مراغه، میانه، سراب، اردبیل، تکاب، مرند، پیرانشهر، سنندج، سقز، بانه، دیواندره، هشترود، بستان‌آباد، مریوان، مهاباد، سردشت، بوکان، پاوه، جوانرود، الیگودرز، بروجرد، نجف‌آباد، خوانسار، شهرکرد، فارسان، کوهرنگ، یاسوج، اقلید، سپیدان و آباده و بسیاری شهرهای دیگر در محدوده‌هایی قرار دارند که پوشش برفی گسترده، پیوسته و قابل توجه در آن‌ها مشاهده می‌شود.این سفیدپوشی به‌ویژه در ارتفاعات اطراف این شهرها کاملا مشهود است و دامنه‌های کوهستانی را به‌طور یکپارچه دربر گرفته است.

نیمه شرقی؛ سهم کمتر اما بی‌نصیب نه

در مقابل، نیمه شرقی کشور سهم کمتری از این سپیدپوشی داشته است.برف بیشتر به ارتفاعات بالاتر شهرهایی مانند بافت، بردسیر، رابر و نواحی کوهستانی اطراف سیرجان محدود شده و به‌صورت لکه‌ای و ناپیوسته دیده می‌شود.
 
در سایر شهرهای کم‌ارتفاع شرق کشور، پوشش برفی قابل توجهی مشاهده نمی‌شود.
 
منبع: فارس
برچسب ها: بارش برف ، رشته کوه زاگرس ، شرق کشور
خبرهای مرتبط
یک  تصویر، یک روایت/ مراسم تشییع استاد نجات‌اللهی
ایستگاه فضایی بین‌المللی به روایت اعداد؛ ۲۵ سال از زندگی پیوسته انسان در مدار زمین گذشت
از قاب مردانگی تا هذیان‌های ضدایرانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روزی که زنان مشهد سکوت سیاسی را شکستند؛ روایت ۱۷ دی ۱۳۵۶
زاگرس سفید شد، شرق لکه‌ای؛ روایت ماهواره از برف ایران
اسطوره‌ای فراتر از ورزش؛ تختی در حافظه تاریخی ایرانیان
کالابرگ در کشور‌های توسعه‌یافته؛ ابزار مدیریت شوک‌های اقتصادی و امنیت غذایی
از استرس تا سلامت قلب؛ آینه طول عمر با هوش مصنوعی امتیاز سلامتی می‌دهد
سه‌چهارم عفونت‌های نوظهور انسانی ریشه حیوانی دارند
رسانه‌های اجتماعی متهم ردیف اول؛ نتایج «سنجش ادراک اخلاق» در ترکیه
آخرین اخبار
از استرس تا سلامت قلب؛ آینه طول عمر با هوش مصنوعی امتیاز سلامتی می‌دهد
کالابرگ در کشور‌های توسعه‌یافته؛ ابزار مدیریت شوک‌های اقتصادی و امنیت غذایی
زاگرس سفید شد، شرق لکه‌ای؛ روایت ماهواره از برف ایران
رسانه‌های اجتماعی متهم ردیف اول؛ نتایج «سنجش ادراک اخلاق» در ترکیه
سه‌چهارم عفونت‌های نوظهور انسانی ریشه حیوانی دارند
روزی که زنان مشهد سکوت سیاسی را شکستند؛ روایت ۱۷ دی ۱۳۵۶
اسطوره‌ای فراتر از ورزش؛ تختی در حافظه تاریخی ایرانیان
با «دلفین آبی» از «خرس های سفید» خلاص شوید!
از سیلیکون‌ولی تا سیاست؛ آیا ماشین‌ها جای شهروندان تصمیم می‌گیرند؟
تبعیض؛ آتش فتنه در خانواده
پنج افسانه غیرواقعی درباره یادگیری زبان جدید
فریاد علیه دروغ‌بافی؛ از مطهری تا زرین‌کوب و صدیقی
داشتن استخوان اضافی در انسان‌ها چقدر شایع است؟
آیا مصرف ریتالین واقعاً به افزایش تمرکز کمک می‌کند؟
پر جمعیت‌ترین شهرهای باستانی جهان
قفل جهانی بر شبکه‌های اجتماعی