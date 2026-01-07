بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که شهرهای واقع در شمال‌غرب و زاگرس از جمله تبریز، چالدران، خوی، ورزقان، اهر،هریس،مراغه، میانه، سراب، اردبیل، تکاب، مرند، پیرانشهر، سنندج، سقز، بانه، دیواندره، هشترود، بستان‌آباد، مریوان، مهاباد، سردشت، بوکان، پاوه، جوانرود، الیگودرز، بروجرد، نجف‌آباد، خوانسار، شهرکرد، فارسان، کوهرنگ، یاسوج، اقلید، سپیدان و آباده و بسیاری شهرهای دیگر در محدوده‌هایی قرار دارند که پوشش برفی گسترده، پیوسته و قابل توجه در آن‌ها مشاهده می‌شود.

این سفیدپوشی به‌ویژه در ارتفاعات اطراف این شهرها کاملا مشهود است و دامنه‌های کوهستانی را به‌طور یکپارچه دربر گرفته است.