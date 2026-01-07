باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویر ماهوارهای از سپیدپوش شدن گسترده نیمه غربی کشور حکایت دارد، بهطوریکه کوهستانهای زاگرس از شمالغرب تا غرب و جنوبغرب، زیر بارشهای سنگین برف کاملا سفید شدهاند.
تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که نیمه غربی کشور پوشیده از برف است و کوهستانهای زاگرس با بارشهای سنگین برف، سفیدپوش شدهاند.از آذربایجانها و کردستان تا کرمانشاه، ایلام، لرستان و چهارمحالوبختیاری، کوهستانهای زاگرس در روزهای اخیر شاهد بارشهای قابل توجه برف بودهاند.
ردای سفید بر تن زاگرس
بررسی تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که شهرهای واقع در شمالغرب و زاگرس از جمله تبریز، چالدران، خوی، ورزقان، اهر،هریس،مراغه، میانه، سراب، اردبیل، تکاب، مرند، پیرانشهر، سنندج، سقز، بانه، دیواندره، هشترود، بستانآباد، مریوان، مهاباد، سردشت، بوکان، پاوه، جوانرود، الیگودرز، بروجرد، نجفآباد، خوانسار، شهرکرد، فارسان، کوهرنگ، یاسوج، اقلید، سپیدان و آباده و بسیاری شهرهای دیگر در محدودههایی قرار دارند که پوشش برفی گسترده، پیوسته و قابل توجه در آنها مشاهده میشود.این سفیدپوشی بهویژه در ارتفاعات اطراف این شهرها کاملا مشهود است و دامنههای کوهستانی را بهطور یکپارچه دربر گرفته است.
نیمه شرقی؛ سهم کمتر اما بینصیب نه
در مقابل، نیمه شرقی کشور سهم کمتری از این سپیدپوشی داشته است.برف بیشتر به ارتفاعات بالاتر شهرهایی مانند بافت، بردسیر، رابر و نواحی کوهستانی اطراف سیرجان محدود شده و بهصورت لکهای و ناپیوسته دیده میشود.
در سایر شهرهای کمارتفاع شرق کشور، پوشش برفی قابل توجهی مشاهده نمیشود.
