در حمله پهپادی ارتش صهیونیستی به شهر جویا در جنوب لبنان، یک نفر به شهادت رسیده و یک نفر زخمی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله پهپادی ارتش صهیونیستی به خودرویی در شهر «جویا» در جنوب لبنان، حداقل یک نفر به شهادت رسیده و یک نفر زخمی شده است.

فیلم منتشر شده توسط رسانه‌های عربی نشان می‌دهد که امدادگران در نزدیکی بقایای شعله‌ور خودروی هدف قرار گرفته، در حال امدادرسانی هستند.

علیرغم اجرایی شدن آتش‌بس لبنان از پاییز سال گذشته، حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان ادامه داشته و به صورت روزانه تکرار شده است.

این حملات که در ادامه سیاست تجاوزکارانه رژیم اشغالگر صورت می‌گیرد، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و قوانین بین‌المللی است.

منبع: تایمز اسرائیل