باشگاه خبرنگاران جوان - یک آینه فناورانه که در نمایشگاه CES 2026 از آن رونمایی شده، طول عمر و سلامت شما در آینده‌ را در عرض ۳۰ ثانیه پیش‌بینی می‌کند.

شرکت فناوری سلامت دیجیتال NuraLogix در نمایشگاه فناوری CES 2026 از آینه جدید خود به نام آینه طول عمر (Longevity Mirror) رونمایی کرد. با یک سلفی ساده، این آینه با استفاده از هوش مصنوعی، شاخص‌های سلامتی شما را تحلیل کرده و در کمتر از ۳۰ ثانیه داده‌هایی درباره‌ سلامت بلندمدت شما ارائه می‌دهد. این روش جدید برای جمع‌آوری داده‌های سلامتی در خانه طراحی شده تا طول عمر شما را افزایش داده و عادت‌های بلندمدت بهتری ایجاد کند.

به نقل از سی‌نت، سال گذشته در نمایشگاه CES 2025 ، NuraLogix از آینه جادویی آنورا (Anura Magic Mirror) رونمایی کرده بود که همچنین داده‌هایی از سلامتی ارائه می‌داد؛ اما برای خرید عمومی در دسترس نبود. آینه طول عمر برای استفاده‌ مصرف‌کننده به فروش خواهد رسید و برای افرادی طراحی شده است که می‌خواهند سلامت فعلی و روند سلامتی خود را بر اساس نتایج روز فعلی بدانند.

شرکت NuraLogix از فناوری ثبت اختراع‌شده‌ تصویربرداری نوری از طریق پوست (Transdermal Optical Imaging) برای خواندن شاخص‌های سلامتی استفاده می‌کند. با استفاده از یک ویدئوی سلفی استاندارد، این فناوری جریان خون در صورت را تحلیل می‌کند. در عرض نیم دقیقه، کاربران نتایج خود را دریافت می‌کنند که بر عوامل سبک زندگی و فیزیولوژیکی که می‌توانند بر سلامت بلندمدت اثر بگذارند، تمرکز دارد. این شامل ریسک بیماری قلبی-عروقی، سلامت متابولیک، سلامت قلب، سن فیزیولوژیک و استرس ذهنی می‌شود.

سپس NuraLogix از شاخص طول عمر برای امتیازدهی به هر یک از این شاخص‌های سلامتی از صفر تا ۱۰۰ استفاده می‌کند.

طبق گفته‌ NuraLogix، مدل‌های هوش مصنوعی استفاده‌شده روی صدها هزار پرونده بیمار آموزش دیده‌اند و گفته می‌شود که می‌توانند ریسک‌های سلامتی چند ساله را تا ۲۰ سال جلوتر پیش‌بینی کنند.

مدیرعامل شرکت NuraLogix می‌گوید: افراد اغلب فکر می‌کنند طول عمر چیزی است که با ژنتیک یا سرنوشت تعیین می‌شود، اما در واقع، تصمیمات روزمره درباره‌ خواب، استرس و سلامت قلبی-عروقی و متابولیک تعیین می‌کنند که چگونه پیر می‌شویم.

او امیدوار است که آینه طول عمر به مردم کمک کند تا سلامت خود را بهتر درک کنند و بهبودهایی ایجاد کنند که منجر به زندگی سالم‌تر و طولانی‌تر شود.

علاوه بر ارائه‌ داده‌های فوری سلامتی، این دستگاه دارای دستیار هوش مصنوعی سلامت است که می‌تواند این داده‌ها را به راحتی برای کاربران توضیح دهد و توصیه‌های شخصی‌سازی‌شده در زمینه‌ خواب، فعالیت، استرس، تغذیه و غیره ارائه کند. کاربران همچنین می‌توانند با متخصصانی مانند مربیان سلامت و کارشناسان تغذیه برای تجربه‌ای شخصی‌تر ارتباط برقرار کنند.

این آینه می‌تواند تا ۶ پروفایل را پشتیبانی کند که برای خانواده‌ها، زوج‌ها و افراد دیگر که به این داده‌های سلامتی علاقه دارند، ایده‌آل است.

نمایشگاه فناوری CES 2026 از ۴ تا ۹ ژانویه در لاس‌وگاس آمریکا در حال برگزاری است.

منبع: ایسنا