روایت کهنسال‌ترین چاقو ساز زنجانی + فیلم

چاقوساز کهنسال زنجانی با نزدیک به یک قرن تجربه، همچنان در کارگاه خود به حفظ و تداوم صنعت اصیل چاقوسازی مشغول است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی محمدی کهنسال‌ترین چاقو ساز زنجانی با حدود صد سال سن همچنان در کارگاه خود به ساخت چاقو مشغول است.

او از یک عمر تجربه و تلاش برای حفظ صنعت اصیل چاقوسازی استان زنجان می گوید.

 

