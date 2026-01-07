باشگاه خبرنگاران جوان - رضا محمدی درباره زمان ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی گفت: ثبت‌نام این رشته‌ها در این مرحله از یکشنبه ۲۱ دی ماه منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده و چهارشنبه ۲۴ دی ماه پایان می‌پذیرد و متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبت‌نام کنند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این مرحله هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در دسترس خواهد بود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به متقاضیان توصیه کرد قبل از ثبت نام در این آزمون اطلاعیه منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان و دفترچه راهنمای ثبت نام را به دقت مطالعه کنند.