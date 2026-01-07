اثر ارز یارانه ای در مرغ و تخم مرغ کمتر از ۱۰ درصد بود+فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز آنچه که تصمیم دولت است، تصمیم همه ماست و ما هم تایید می کنیم و محکم پای اجرای آن در بخش کشاورزی هستیم‌.

به گفته وی، در قوانین برای توسعه و خودکفایی تکالیفی داریم. اما وقتی دانه روغنی ۲۰ هزار تومانی وارد می کنیم، بدیهی است که دانه روغنی ۶۰ هزارتومانی در داخل تولید نشود، همچنین جو در سامانه بازارگاه ۱۱ هزارتومان عرضه می شود،درحالیکه تولید داخل ۱۳ هزارتومان است و با پرداخت یارانه به واردات کالا تنها مانع تولید داخل بودیم.

نوری قزلجه ادامه داد: علی رغم‌تخصیص ارز ترجیحی به واردات، اما اثر آن بر کالاهای تولید داخل ۱۰۰ درصد نبود و در خصوص مرغ و تخم مرغ اثر ارز یارانه ای به زیر ۴۰ درصد رسیده بود و از طرفی بدلیل قیمت گذاری دستوری، ممنوعیت صادرات داشتیم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه یک سوم ظرفیت صنعت خوراک دام و طیور و یک دوم ظرفیت کارخانجات روغت ناشی از تخصیص ارز ترجیحی به واردات خالی است، گفت: با پرداخت ارز ترجیحی به واردات و پرداخت یارانه به بدترین قسمت زنجیره تنها جلوی پیشرفت و توسعه کشور ایستادیم، درحالیکه توانمندی و پتانسیل بالایی در تولید داریم. به عنوان مثال در پرورش گاو شیری و تولید شیرخام دومین تولیدکننده و تولید مرغ چهارمین تا پنجمین تولیدکننده در دنیا هستیم.

وی گفت: خودمان هم باورمان نمی‌شود که اینقدر سریع که خط اعتباری ۵۰ همتی و افزایش سرمایه ۷۰ همتی بانک کشاورزی محقق شود و براساس آن تسهیلات ارائه شود.