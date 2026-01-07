باشگاه پرسپولیس به اخباری مبنی بر حضور پرتعداد این تیم در اردوی قطر واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که یکی از سایت‌های ورزشی اعلام کرده است که سرخپوشان پایتخت با ۵۲ نفر راهی اردوی قطر شدند، اما این خبر تکذیب شد.

باشگاه پرسپولیس ضمن تکذیب این مطلب گفت:  یکی از کم‌تعدادترین اردو‌های آماده سازی خود را با تمرکز بر اجرای برنامه‌ها در یکی از بهترین کمپ‌های فوتبال دنیا برپا کردیم.

به درخواست سرمربی تیم، برنامه‌ریزی باشگاه به شکلی بوده است که نخستین جلسه تمرین در روز ورود تیم برگزار شد و پرواز برگشت نیز در روز آخرین تمرین انجام شود تا هیچ زمانی از دست نرود.

کاروان سرخپوشان در این سفر محمد عمری را به دلیل پیگیری برنامه‌های درمانی و فیزیوتراپی در ایران و محمد حسین صادقی را به دلیل همراهی تیم ملی امید همراه ندارد، اما مارکو باکیچ که دوره درمان و فیزیوتراپی خود را دنبال می‌کرد، کشورش را به قصد ملحق شدن به تیم ترک کرد و امشب وارد اردو خواهد شد. ایگور سرگیف هم در روز‌های گذشته به تیم پیوست.

در حال حاضر بدون احتساب باکیچ که به تیم خواهد پیوست، ۲۳ بازیکن در محل اردو حضور دارند.

کاروان سرخپوشان را مدیر تیم، مدیر رسانه تیم، مدیر امور بین‌الملل باشگاه، ۹ عضو کادر فنی و آنالیزور، ۸ نفر پزشک، فیزیوتراپیست، ماساژور، ۴ نفر تدارکات و پشتیبانی، مترجم، ۲ نفر عکاس و فیلمبردار و ۲ نفر افسر امنیتی و حفاظت، همراهی و حمایت می‌کنند.

