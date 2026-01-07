فرماندار سراب، با بیان اینکه بازاریان این شهرستان در صف اول مقابله با تهدیدات دشمنان در جنگ اقتصادی هستند گفت: اصناف بیشترین همراهی را دراجرای طرح جامع جمایت معیشتی و مواد غذایی دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -علی جهانی فرماندار سراب در جلسه بررسی مشکلات بازاریان با قدردانی از تلاش اصناف در تامین مواد غذایی و اقلام ضروری گفت: اصناف و کسبه این شهرستان در برابر توطئه‌ها و تهدیدات شبکه‌های معاند آکاه هستند و یک روز بعد از اطلاعیه بازاریان تبریز در مورد جریانات اخیر اشوبگران با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از دولت، رفتار اغتشاش گران را محکوم کردند.

وی، با اشاره به حمایت اصناف در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: به برکت خون شهدای اصناف این شهرستان، بازاریان سراب در مقاطع حساس انقلاب اسلامی از نظام اسلامی حمایت کرده و پشتیبان آن بودند.

فرماندار سراب افزود: در جنگ ۱۲ روزه با رژیم کودک کش و جعلی، جمعیت این شهرستان ۳ برابر شده بود، اما نانوایان با تلاش شبانه روزی و فداکاری اجازه ندادند کوچکترین مشکلی به وجود بیاید.

در ادامه رئیس اتاق اصناف سراب، با اشاره به مشکلات نانوایان در افزایش هزینه‌های تولید گفت: کمک هزینه جبرانی برای نانوایان از ۶ ماه پیش قطع نشده و درآمد واحد‌های نانوایی، جوابگوی هزینه آنها نیست.

فرج آشپزی، با بیان اینکه مسئولین مربوطه باید دنبال راه چاره باشند. افزود:افزایش هزینه‌های سرسام آور حامل‌های انرژی، مواد اولیه، حق بیمه کارگران و تامین اجاره بهای برخی از واحد‌ها از مهمترین مشکلات نانوایان می‌باشد.

در ادامه اصناف شهرستان سراب، ضمن تاکید بر لزوم حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خواستار برخورد قانونی با هنجار شکنان شدند.

تثبیت قیمت کالا، مقابله با احتکار و گرانفروشی، ارائه تسهیلات بانکی برای تامین مواد غذایی و لزوم حمایت ادارات امور مالیاتی، تامین اجتماعی و برق و گاز از مهمترین خواسته‌های اصناف در این جلسه بود.