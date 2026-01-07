باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ نخستین یادواره ۱۸۳ شهید کارمند شهر رشت امروز با حضور جمعی از مسئولان، پیشکسوتان جهاد و شهادت، خانوادههای معظّم شهدا و جمعی از کارمندان دستگاههای اجرایی در رشت برگزار شد.
در این یادواره هادی حق شناس ،استاندار گیلان به نقش شهدا و خانوادههای آنان را در ایجاد و تداوم آرامش و امنیت کشور بسیار اثرگذار دانست و گفت: امنیت و آرامشی که امروز از آن برخورداریم، حاصل جانفشانی مردانی است که از همه داشتههای خود گذشتند و وظیفه همه ماست که با هوشیاری، همدلی و مسئولیتپذیری از این دستاورد بزرگ صیانت کنیم.
استاندار گیلان با تأکید بر لزوم تشدید نظارت بر بازار افزود: جلوگیری از اجحاف به مردم و حفظ ثبات نسبی بازار، از اولویتهای اصلی دولت است و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین و توزیع کالاها با جدیت دنبال میشود.
استاندار گیلان همچنین با اشاره به اجرای طرح جدید حمایتی دولت گفت: در قالب این طرح، امکان خرید اقلام اساسی از طریق شبکهای متشکل از حدود ۳۸۰ هزار فروشگاه در سراسر کشور فراهم شده تا مردم بدون محدودیت و با سهولت بیشتری به این کالاها دسترسی داشته باشند.
به گفته حقشناس، هدف از اجرای این طرح، حمایت از معیشت خانوارها، افزایش قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای اقتصادی است و تلاش شده با گستردگی شبکه توزیع، همه شهروندان در نقاط مختلف کشور بتوانند از این خدمات بهرهمند شوند.
سرهنگ پاسدار حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در این یادواره ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای والامقام کارمند شهرستان رشت اظهار کرد: استان گیلان ۲۵۷ شهید کارمند تقدیم انقلاب کرده که ۱۸۳ تن از آنان متعلق به شهر رشت هستند.
وی به همزمانی این یادواره با ایام شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اشاره و ضمن بیان ویژگیهای منحصر به فرد سردار پرافتخار اسلام، افزود: حاج قاسم سلیمانی با ایثار و مجاهدت بدون جلوهگری، محبوب قلوب میلیونها انسان در دنیا شد چرا که او جاهطلبی، تکبر و رخوت نداشت و مقتدرانه و مجاهدانه مهاجر الیالله بود.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت افزود: حاج قاسم مجاهدی رشید و رزمندهای فراززمینی بود که آسمانی شد و با راه و منش توحیدی خود مکتب بلند مقاومت را برای جهانیان به ویژه ملت های آزاده جهان به یادگار گذاشت.
سرهنگ پاسدار امینی با تاکید بر شخصیت والای شهید قاسم سلیمانی برای جهانیان خطاب به حاضرین و کارمندان گفت: «امروز من و شما به عنوان یک کارمند در ساختار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، باید هر کدام هرکدام شهید سلیمانی میدان عمل خود باشیم و هرکجا که نیاز جامعه اسلامی و نیاز مردم است، برای برطرف کردن آن باید شبانهروز تلاش و جهاد کرد.