باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سه عضو نیرو‌های امنیت داخلی سوریه روز چهارشنبه پس از گلوله‌باران توسط پ. ک. ک/ی. پ. گ، که تحت نام نیرو‌های دموکراتیک سوریه فعالیت می‌کنند، در محله‌ای در شمال شهر حلب زخمی شدند.

تلویزیون الاخباریه سوریه گزارش داد که این جراحات در مجاورت میدان شیحان، جایی که نیرو‌های دموکراتیک سوریه منطقه را هدف قرار دادند، رخ داده است.

نیرو‌های دموکراتیک سوریه همچنین خیابان تشرین را که به میدان شیحان منتهی می‌شود، با توپخانه گلوله‌باران کردند و افزودند که اطلاعات اولیه حاکی از جراحات است.

این تلویزیون همچنین گفت که پرسنل امنیتی زخمی شده هنگام کمک به غیرنظامیانی که سعی داشتند در بحبوحه درگیری‌ها و تخلیه‌های مداوم، محله‌های اشرفیه و شیخ مقصود را ترک کنند، زخمی شدند.

پیش از این، تلویزیون الاخباریه گزارش داد که نیرو‌های دموکراتیک سوریه (SDF) در تلاش برای جلوگیری از خروج غیرنظامیان از مناطق شیخ مقصود و اشرفیه، تیراندازی کرده‌اند.

خبرگزاری عربی سوریه (سانا) اعلام کرد که نیرو‌های دموکراتیک سوریه (SDF) مانع از رسیدن ساکنانی می‌شوند که قصد فرار از این دو محله را دارند و به گذرگاه‌های بشردوستانه اعلام شده توسط ارتش سوریه می‌رسند.

به گزارش سانا، این گذرگاه‌ها در منطقه العوارید و خیابان زهور واقع شده‌اند و برای خروج ایمن غیرنظامیان در بحبوحه حملات نیرو‌های دموکراتیک سوریه (SDF) طراحی شده‌اند.

دفاع مدنی سوریه پیش از این اعلام کرده بود که تا ساعت ۰۲:۴۰ بعد از ظهر به وقت محلی (۱۴:۴۰ به وقت گرینویچ) ۲۳۲۴ غیرنظامی را از حلب تخلیه کرده است و به وخامت اوضاع انسانی و گلوله‌باران توسط نیرو‌های دموکراتیک سوریه (SDF) اشاره کرده است.

این گزارش‌ها در بحبوحه افزایش تنش‌ها و آوارگی‌ها در بخش‌هایی از حلب منتشر می‌شود، زیرا نیرو‌های دموکراتیک سوریه (SDF) صبح چهارشنبه برای دومین روز متوالی، گلوله‌باران محله‌های مسکونی حلب را از سر گرفتند. این یک روز پس از کشته شدن حداقل پنج نفر و زخمی شدن ۱۶ نفر دیگر در سلسله حملات این گروه در حلب در روز سه‌شنبه بود.

ارتش سوریه اعلام کرد که مواضع نظامی نیرو‌های دموکراتیک سوریه (SDF) در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه پس از تشدید حملات و «قتل عام» این گروه در استان، «اهداف مشروع» هستند.

در ۱۰ مارس، ریاست جمهوری موقت سوریه از امضای توافق‌نامه‌ای برای ادغام نیرو‌های دموکراتیک سوریه در نهاد‌های دولتی خبر داد و بر وحدت ارضی کشور تأکید و هرگونه تلاش برای تجزیه را رد کرد.

مقامات سوری می‌گویند که در ماه‌های گذشته، نیرو‌های دموکراتیک سوریه هیچ تلاشی برای رعایت مفاد توافق‌نامه نشان نداده‌اند.

روز چهارشنبه، غیرنظامیان پس از آنکه ارتش سوریه محله‌های کردنشین حلب را «مناطق نظامی بسته» اعلام کرد، در بحبوحه درگیری‌های مداوم با نیروهای تحت رهبری کردها در این شهر شمالی، از این محله‌ها فرار می‌کردند.

این درگیری‌های مرگبار که از روز سه‌شنبه آغاز شد، بدترین درگیری بین دو طرف است که تاکنون نتوانسته‌اند توافق ماه مارس برای ادغام دولت و ارتش نیمه خودمختار کردها در دولت جدید سوریه را اجرا کنند.

افزایش جراحات غیرنظامیان در حلب در پی گلوله‌باران مناطق مسکونی توسط نیرو‌های موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه

به گفته یک مقام بیمارستان محلی، تعداد غیرنظامیانی که در گلوله‌باران محله‌های مسکونی شهر حلب در شمال سوریه توسط پ. ک. ک/ی. پ. گ، که تحت نام نیرو‌های دموکراتیک سوریه فعالیت می‌کنند، زخمی شده اند از روز سه‌شنبه به ۲۷ نفر افزایش یافته است.

عبدالقادر فرح، مدیر بیمارستان الرازی در حلب روز چهارشنبه به خبرگزاری عربی سوریه (سانا) گفت که آنها در نتیجه گلوله‌باران SDF که مناطق غیرنظامی در شهر را هدف قرار داده بود، زخمی شده‌اند.

وزارت دفاع سوریه در بیانیه‌های جداگانه‌ای که توسط سانا منتشر شد، اعلام کرد که واحد‌های شناسایی آن، نیرو‌های دموکراتیک سوریه را در حال کار گذاشتن مواد منفجره در جاده‌های اصلی و فرعی در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه و همچنین دستکاری در اماکن عمومی و خصوصی در خیابان‌ها شناسایی کردند.

این وزارتخانه همچنین نیرو‌های دموکراتیک سوریه را متهم کرد که با شلیک گلوله به اطراف و ارعاب غیرنظامیان، مانع از خروج صد‌ها نفر از ساکنان از این دو محله شده‌اند، در حالی که همچنان به گلوله‌باران محله‌های حلب با خمپاره و مسلسل‌های سنگین و متوسط ​​ادامه می‌دهند و خسارات بیشتری به غیرنظامیان و اموال عمومی و خصوصی وارد می‌کنند.

تعلیق فرودگاه تمدید شد

در بحبوحه تحولات امنیتی، اداره کل هواپیمایی کشوری و حمل و نقل هوایی در بیانیه‌ای از تمدید تعلیق پرواز‌ها به و از فرودگاه بین‌المللی حلب تا ساعت ۱۱ شب به وقت محلی (۲۰۰۰ به وقت گرینویچ) روز پنجشنبه خبر داد.

این اداره اعلام کرد که پرواز‌های برنامه‌ریزی شده تا زمان تکمیل ارزیابی‌های فنی و امنیتی با هماهنگی سازمان‌های مربوطه، همچنان به فرودگاه بین‌المللی دمشق منتقل خواهند شد. این وزارتخانه این اقدام را احتیاطی و موقت توصیف کرد و از مسافران خواست تا از طریق خطوط هوایی خود، آخرین اخبار را دنبال کنند.

روز سه‌شنبه، این مقام مسئول در بحبوحه حملات نیرو‌های دموکراتیک سوریه (SDF) پرواز‌های ورودی و خروجی از فرودگاه بین‌المللی حلب را به طور موقت به مدت ۲۴ ساعت به حالت تعلیق درآورد.

منبع: آناتولی