بحران در اسرائیل + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062d\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0631\u0641\u062a\u0646 \u0628\u0647 \u062e\u062f\u0645\u062a \u0633\u0631\u0628\u0627\u0632\u06cc \u06a9\u0647 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f1\u06f3 \u062f\u0631\u0635\u062f \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0631\u0627 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc - \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0639\u0645\u06cc\u0642\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06cc \u0631\u0642\u0645 \u0632\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n