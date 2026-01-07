اقدام سریع یگان ویژه بجنورد برای نجات خودروی یک شهروند + فیلم

\n\u00a0\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0627\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u06cc\u06af\u0627\u0646 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0631\u062f\u060c \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u06cc \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0622\u062a\u0634\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u063a\u062a\u0634\u0627\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f\u060c \u062f\u0648\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n