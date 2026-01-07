باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اقدام سریع یگان ویژه بجنورد برای نجات خودروی یک شهروند + فیلم

تصاویری از اقدام به موقع یگان ویژه از جلوگیری از سوختن خودروی شهروندی در بجنورد را مشاهده می‌کنید.

 باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران یگان ویژه بجنورد، خودروی یکی از شهروندان را از آتشی که اغتشاشگران ایجاد کرده بودند، دور کردند.

مطالب مرتبط
اقدام سریع یگان ویژه بجنورد برای نجات خودروی یک شهروند + فیلم
young journalists club

بدون تعارف با مامور پلیسی که در انتخابات از صندوق اخذ رای محافظت کرد + فیلم

اقدام سریع یگان ویژه بجنورد برای نجات خودروی یک شهروند + فیلم
young journalists club

حمله اغتشاشگران به یک پیک موتوری در مشهد + فیلم

اقدام سریع یگان ویژه بجنورد برای نجات خودروی یک شهروند + فیلم
young journalists club

روایت پدر و مادر شهید فراجا از زندگی فرزندشان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
قطع سخنرانی سفیر آمریکا با اعتراض فعال ضدجنگ درباره حمله به ونزوئلا + فیلم
۱۵۱۵

قطع سخنرانی سفیر آمریکا با اعتراض فعال ضدجنگ درباره حمله به ونزوئلا + فیلم

۱۷ . دی . ۱۴۰۴
«سقوط آزاد» اقتصاد آلمان؛ عمیق‌ترین بحران از زمان تأسیس جمهوری فدرال + فیلم
۱۱۷۳

«سقوط آزاد» اقتصاد آلمان؛ عمیق‌ترین بحران از زمان تأسیس جمهوری فدرال + فیلم

۱۷ . دی . ۱۴۰۴
کاهش ۴۰ درصدی تولد نوزادان در نوار غزه + فیلم
۸۶۵

کاهش ۴۰ درصدی تولد نوزادان در نوار غزه + فیلم

۱۷ . دی . ۱۴۰۴
تعریف مسیری جدید برای اتصال مستقیم ریلی به چین + فیلم
۶۰۵

تعریف مسیری جدید برای اتصال مستقیم ریلی به چین + فیلم

۱۷ . دی . ۱۴۰۴
۲۰۲۵؛ سال خونین آمریکایی‌ها + فیلم
۵۲۱

۲۰۲۵؛ سال خونین آمریکایی‌ها + فیلم

۱۷ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.