باشگاه خبرنگاران جوان - در این درگیریها که از عصر امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴، آغاز شد، اغتشاشگران با سلاحهای جنگی و شکاری به سمت نیروهای فراجا شلیک کردند که ۳ نفر از نیروهای فراجا به شهادت رسیدند و تعدادی هم زخمی شدند.
عبدالعلی ارژنگ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اغتشاشگران همچنین به برخی اماکن دولتی آسیب زدند.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
مرکز شهرستان لردگان در فاصله ۱۷۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما