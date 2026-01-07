رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که چین و روسیه بدون حضور آمریکا در ناتو هیچ ترسی از آن ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه تأکید کرد که حتی اگر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در کنار آمریکا نباشد، واشنگتن "همیشه در کنار" این اتحاد خواهد بود.

ترامپ در مطلبی در تروث سوشال تأکید کرد که چین و روسیه بدون حضور آمریکا در ناتو "هیچ ترسی" از آن ندارند و افزود که بدون دخالت او، مسکو "تمام اوکراین" را در اختیار داشت. او در ادامه گفت: "شک دارم که اگر واقعاً به ناتو نیاز داشتیم، در کنار ما می‌بود. همه خوش شانس هستند که من ارتش خود را در دوره اول ریاست جمهوری‌ام بازسازی کردم و همچنان به این کار ادامه می‌دهم. "

رئیس جمهور ایالات متحده به مخاطبان خود گفت که اکثر کشور‌های عضو این اتحاد تا قبل از آمدن او، تنها ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور دفاعی می‌کردند. ترامپ خاطرنشان کرد در حالی که واشنگتن «احمقانه» هزینه سایر اعضای ناتو را پرداخت می‌کرد، او موفق شد تعهد این اتحاد را به ۵ درصد افزایش دهد.

منبع: رویترز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، ناتو
روبیو از نقشه آمریکا برای فروش اجباری گرینلند پرده برداشت
زلنسکی: تیم‌های آمریکا و اوکراین به دشوارترین مسائل در مذاکرات می‌پردازند
اروپا خطاب به ترامپ: گرینلند متعلق به مردمش است
