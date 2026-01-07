فیلم سینمایی «احمد»، به کارگردانی امیرعباس ربیعی به مناسبت سالروز شهادت احمد کاظمی، جمعه ۱۹ دی به صورت نیم‌بها در سینما‌ها نمایش داده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت سالروز شهادت احمد کاظمی، فیلم سینمایی «احمد»، به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و موسسه تصویرشهر، روز جمعه ۱۹ دی ماه به صورت نیم‌بها در سینما‌های سراسر کشور اکران می‌شود.

این اثر به نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبی، قصه‌ای ناگفته از شهید احمد کاظمی در ۱۸ ساعت سرنوشت ساز و ابتدایی زلزله بم است.

تینو صالحی، توماج دانش بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیل‌زاده، عماد درویشی و... بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

اکران فیلم سینمایی «احمد» به عنوان پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی این روز‌های سینما، با گذشت ۲ هفته از اکران، با فروش بیش از ۳.۵ میلیارد تومان و جذب ۵۰ هزار مخاطب توسط پخش بهمن‌سبز در سینما‌های سراسر کشور ادامه دارد.

منبع: روابط عمومی پروژه

برچسب ها: اکران فیلم ، فیلم سینمایی
خبرهای مرتبط
فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی در سومین هفته زمستان
سرنوشت مامور سی‌آی‌اِی در «ساخت آمریکا»
«وینی» برای شبکه نمایش مناسب سازی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزیدگان جایزه ادبی جلال معرفی شدند
قصه ساختن یک جهان؛ افسانه سپهر از نگاه کارگردان هنری
«احمد» را جمعه در سینما‌ها نیم‌بها ببینید
تاثیر تک‌نرخی شدن ارز بر مسئله کاغذ
آخرین اخبار
برگزیدگان جایزه ادبی جلال معرفی شدند
تاثیر تک‌نرخی شدن ارز بر مسئله کاغذ
قصه ساختن یک جهان؛ افسانه سپهر از نگاه کارگردان هنری
«احمد» را جمعه در سینما‌ها نیم‌بها ببینید
تمام آثار موزه کشتی به‌عنوان اموال ملی ثبت خواهد شد
فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی در سومین هفته زمستان
تماشای «حلقه» در چهارشنبه شب‌های وحشت شبکه نمایش
گرامیداشت یاد زنده‌یاد سعید پیردوست در شبکه نسیم
«نبرد توانمندی‌های حیوانات» در قاب شبکه مستند
سرنوشت مامور سی‌آی‌اِی در «ساخت آمریکا»