باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت سالروز شهادت احمد کاظمی، فیلم سینمایی «احمد»، به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیهکنندگی حبیب والینژاد محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و موسسه تصویرشهر، روز جمعه ۱۹ دی ماه به صورت نیمبها در سینماهای سراسر کشور اکران میشود.
این اثر به نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبی، قصهای ناگفته از شهید احمد کاظمی در ۱۸ ساعت سرنوشت ساز و ابتدایی زلزله بم است.
تینو صالحی، توماج دانش بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیلزاده، عماد درویشی و... بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
اکران فیلم سینمایی «احمد» به عنوان پرفروشترین فیلم غیرکمدی این روزهای سینما، با گذشت ۲ هفته از اکران، با فروش بیش از ۳.۵ میلیارد تومان و جذب ۵۰ هزار مخاطب توسط پخش بهمنسبز در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.
منبع: روابط عمومی پروژه