باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - قدرت‌اله نظری در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه آموزش، تعطیلی ندارد افزود: در مواردی، به سبب شیوع آنفلوآنزا یا ناترازی انرژی، آموزش غیرحضوری شده است.

او افزود: توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی گلستان از اول دی آغاز شده است و به مدت ۵ ماه، هر هفته ۲ وعده شیر رایگان توزیع می‌شود.

نظری ادامه داد: اجلاسیه استانی دانش‌آموزان و فرهنگیان شهید، بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

او گفت: "هر دانش‌آموز، یک مهارت" رویکرد آموزش‌و‌پرورش در استان است.

نظری با بیان اینکه ۵۵ طرح آموزشی، مهر امسال تحویل آموزش‌و پرورش شد افزود:۳۵ طرح تا پایان امسال و ۳۰ طرح تا مهر ۱۴۰۵ آماده و تحویل خواهد شد.

او افزود: از ۴هزار کودک بازمانده از تحصیل، اکنون به سه‌هزار و ۵۰۰ نفر رسیدیم.

قدرت اله نظری ادامه داد: برنامه داریم، اردوگاه دانش‌آموزی آشوراده را تا هفته دولت ۱۴۰۵ به بهره‌برداری اولیه برسانیم و ساخت زائرسرای دانش‌آموزی در مشهد مقدس، در دستور کار است.

او گفت: مرحله اول اردوگاه دانش‌آموزی علی‌آباد‌کتول، هفته معلم ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: پیرو تفاهم با راه و شهرسازی قرار است به فرهنگیان فاقد مسکن و واجد شرایط، در همه شهر‌های گلستان به‌غیر از مرکز استان، زمین داده شود و به دنبال تامین منابع تسهیلاتی هستیم.

او افزود: همه مطالبات و معوقات فرهنگیان گلستان تسویه، به روز و پرداخت حق‌التدریسی‌ها، منظم و ماهانه شده است و همچنین فرآیند رتبه‌بندی فرهنگیان از مهر آینده آغاز می‌شود.