مجمع بسیجیان خوی با تمرکز بر حل مسائل محلات فعال شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - سرتیپ دوم پاسدار مصطفی آقائی فرمانده سپاه شهرستان خوی در اجلاسیه مجمع بسیجیان این شهرستان با اشاره به نقش راهبردی مجمع در شناسایی و پیگیری مشکلات جامعه اظهار کرد: امروز مجمع بسیجیان ظرفیت کم‌نظیری برای هم‌افزایی نخبگان، معتمدین و نیروهای دغدغه‌مند است که اگر به‌درستی فعال شود، می‌تواند بسیاری از گره‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی شهرستان را باز کند.

وی با بیان اینکه انسجام اجتماعی مهم‌ترین سرمایه نظام اسلامی است، افزود: تجربه‌های اخیر نشان داد دشمن در تضعیف سرمایه اجتماعی و ایجاد نارضایتی عمومی ناکام مانده و به همین دلیل تمرکز خود را بر جنگ روانی و اجتماعی گذاشته است؛ در چنین شرایطی نقش مجمع بسیجیان در تقویت اعتماد عمومی و حل مسائل مردم، بیش از گذشته اهمیت دارد.

در ادامه این اجلاسیه، سرهنگ قهرمان عیوضلو جانشین ستاد تخصصی بسیج اقشار استان با تأکید بر تغییر رویکرد مجمع بسیجیان در سال جاری گفت: رویکرد امسال از حالت صرفاً نظری خارج شده و به سمت اقدامات اجرایی و عملیاتی حرکت کرده است تا انسجام‌بخشی به فعالیت‌ها و پیگیری واقعی حل مسائل در سطح جامعه محقق شود.

وی راهبرد اصلی مجمع بسیج را جمع‌سپاری نخبگانی برای مسئله‌یابی و ارائه راهکار دانست و تصریح کرد: مجمع بسیجیان با گردهم‌آوردن نخبگان، معتمدین و افراد مورد اعتماد اجتماعی، به‌دنبال شناسایی دقیق مسائل، طراحی راهکار و پیگیری حل آن‌ها تا حصول نتیجه است.

عیوضلو با اشاره به ساختار مجامع در سطح استان بیان کرد: در آذربایجان‌غربی ۱۷ مجمع شهرستانی فعال بوده و بیش از ۱۱۰ کارگروه تخصصی با حضور حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نخبه در حوزه‌های مختلف مشغول فعالیت هستند.

جانشین ستاد تخصصی بسیج اقشار استان همچنین به نقش هیئت‌های اندیشه‌ورز محلات اشاره کرد و گفت: این هیئت‌ها با محوریت مساجد و با مشارکت اهالی محله، ظرفیت‌های موجود را احصا کرده و می‌توانند محلات را به کانون حل مسئله تبدیل کنند. اگر ابتدا معتمدین و متنفذین محلات وارد میدان شوند، سپس نخبگان و در ادامه اساتید و کارکنان دستگاه‌ها به این فرآیند بپیوندند، بسیاری از مشکلات محلی قابل حل خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به ضرورت پیوند مجمع بسیجیان با ساختارهای تصمیم‌ساز شهرستان، پیشنهاد عضویت رؤسای مجامع بسیج شهرستانی در شورای برنامه‌ریزی شهرستان‌ها را مطرح کرد و ابراز امیدواری کرد: با تحقق این موضوع، شاهد ارتقای انسجام اجتماعی و افزایش رضایتمندی مردم در سطح شهرستان‌ها باشیم.