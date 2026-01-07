باشگاه خبرنگاران جوان - نشست جهاد تبیین روسای اتحادیههای صنفی و مجتمعهای تجاری شیراز با حضور مسئولان استانی در محل اتاق اصناف مرکز استان فارس برگزار شد و در این نشست روسای اتحادیههای صنفی و مجتمعهای تجاری شیراز به نمایندگی از اعضای خود حضور یافتند تا اعتراض و مشکلات خود در حوزه صنفی و کسب و کار بی واسطه همراه با ارایه راهکار به عنوان نماینده خود، مطرح و در مسیر قانونی پیگیر مطالبات خود باشند.
مسئولان در این نشست ضمن شنیدن سخنان روسای اتحادیههای صنفی حاضر در نشست مطالبات اقتصادی آنها را به حق دانستند:
نقش محوری اصناف در تامین مایحتاج مردم
مسعود گودرزی، معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری فارس نیز با اشاره به اینکه اصناف لایه اول اقتصاد هستند، گفت: تولید بدون حضور اصناف انجام نمیشود.
او، اصناف را پیشانی نظام بازار دانست و عنوان کرد: وفاداری اصناف به بازار و انقلاب ثابت شده است و اقدامات روسای اتحادیههای صنفی در این ایام که نتیجه اقدامات حرفهای و تجربه شماست را ارج مینهیم از رئیس اتاق اصناف مرکز استان و نهادهای همکار در استان بابت تعامل موثر در ایام مختلف برای حل مشکلات سپاسگزاریم.
گودرزی با اشاره به اینکه رسیدگی به مسائل و مشکلات اصناف را وظیفه خود میدانیم همچنین اظهار کرد: جمهوری اسلامی با تهدیدات بزرگتری همواره مواجه بوده که همه را مدیریت کرده است؛ هیچ نگرانی امروز از تهدیدات دشمن نداریم و نباید اجازه دهیم شرایط اقتصادی باعث شود که در زمین دشمن بازی کنیم.
او با تاکید بر نقش محوری اصناف در تامین مایحتاج مردم گفت: مردم مایحتاج خود را از اصناف تهیه میکنند و نباید صنوف تعطیل باشند.
هدف از تشکیل اتحادیههای صنفی نظم بخشی به بازار است
اسماعیل اکبری، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی باید کنار هم و متحد باشیم، گفت: نقش بازاریان نقش محوری است و در پیروزی انقلاب نقش موثری داشتهاند؛ در بیانات مقام معظم رهبری نیز همیشه به مطالبات اصناف اشاره میشود که نشان از توجه به این قشر تاثیرگذار است.
او ضمن قدردانی از مسئولان اتاق اصناف مرکز استان بابت برپایی این نشست عنوان کرد: در شرایط کنونی اتاق اصناف مرکز استان و رؤسای اتحادیههای صنفی و اصناف باید بیش از پیش نقش موثر خود را ایفا کنند تا اصناف مطالبات خود را در فضایی آرام مطالبه کنند.
اکبری تصریح کرد: روسای اتحادیه های صنفی ما باید در بازار در قانون مداری و حمایت از حقوق مصرف کننده جریان سازی کنند و در عین حال موانع و منافع حقوق اعضای خود هم باشند.
او افزود: هدف از تشکیل اتحادیههای صنفی نظم بخشی به بازار است و نظم و نظارت بر امور بازار اصل مهمی است که اتحادیه در آن نقش بسزایی دارند.
سلطانی فرد، معاون دادستان عمومی و انقلاب استان فارس در صیانت از حقوق عامه هم اصناف را طیف شناسنامهدار انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: اصناف قطعاً در حال حاضر بیش از قبل به ایفای این نقش موثر میپردازند.
او با بیان اینکه پیام مردم و اصناف در خصوص مشکلات معیشتی از سوی تمامی مسئولان کشور شنیده شده و در پی اقدامات موثر هستند، تاکید کرد: اعتراضات صنفی بحق است، اما به حاشیه کشاندن مطالبه به حق اصناف تضییع حقوق اصناف است.
سلطانی فرد از اتحادیههای صنفی درخواست کرد تا مسائل و مشکلات خود را به صورت مستند ارائه دهند تا مورد پیگیری بیشتر مسئولان قرار بگیرد.
او افزود: بازاریان و اصناف بدانند مسئولان استان پیگیر مشکلات آنها هستند و تقاضای ما از آنها حفظ آرامش بازار و ارائه کمکهای علمی تخصصی برای حل مشکلات است.
سرهنگ گودرزی، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان فارس در این نشست ضمن تشکر از رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف بابت همراهی موثر در عرصههای مختلف گفت: فشار اقتصادی بر روی همه ماست، اما امنیت جامعه مهمترین نعمتی است که داریم؛ باید هشیار باشیم که در زمین دشمن بازی نکنیم.
او اعتراض را حق مسلم تمامی صنوف دانست و خاطر نشان کرد: صف معترضین با اغتشاشگران جداست و اعتراضات اصناف در مسیر قانونی کاملا مورد حمایت است و قاطعانه خواهان پیگیری مطالبات اصناف از سوی دستگاههای مرتبط اقتصادی هستیم و انتظار داریم اصناف نیز به صورت خود مراقبتی اجازه سوء استفاده به معاندین حتی برخی افراد ناآگاه که ندانسته در دام دشمنان گرفتار شدهاند جهت به انحراف کشیده شدن مطالبات خود ندهند و در این مسیر در کنار اصناف عزیز هستیم.
مسئولان استان گوش شنوای ۲۲۰ هزار واحد صنفی فارس
حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز در این نشست ضمن خیر مقدم به مسئولان و روسای اتحادیههای صنفی شهرستان شیراز گفت: کسبه جوان ما باید قدر پیشکسوتان صنفی و بازار را بدانند.
او با اشاره به مطالبات اقتصادی اصناف عنوان کرد: تلاش کردیم که از پیگیر مطالبات بحق اصناف باشیم و از مداخله اعضای غیرصنفی جلوگیری نماییم؛ از اتحادیههای صنفی که در این ایام صدای اعضای خود بودهاند و مسائل و مشکلات اعضا را منعکس کردهاند تشکر مینماییم و از تمامی کسبه و بازاریانی که مطالبات به حق خود را از طریق مجاری قانونی پیگیری مینمایند سپاسگزاریم.
جوانمردی همچنین اظهار کرد: اتاق اصناف مرکز استان فارس پیگیری مطالبات صنفی از دستگاهها و نهادهای مرتبط را وظیفه ذاتی خود میداند و به همین جهت ضمن دعوت از روسای اتحادیههای صنفی شهرستان شیراز از مسئولین مرتبط در استان دعوت کرد تا گوش شنوای ۲۲۰ هزار واحد صنفی استان باشند تا مشکلات از طریق مسالمت آمیز حل و فصل شود.
پاسدار مهدی دوکوهکی، مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس با تاکید بر اینکه دشمن در جنگ سخت کاری نتوانست بکند، گفت: اکنون تمرکز دشمن بر جنگ نرم است وشبکههای معاند سعی در فرافکنی و ناامن نشان دادن مملکت دارند و تلاش کردهاند وقایع اخیر را به اسم بازار تمام کنند.
او با تشکر از اتحادیههای صنفی شهرستان شیراز که با بصیرت خود نقشههای دشمن را نقش بر آب کردند نیز تصریح کرد: اعتراض شما عزیزان به گوش مسئولان رسانده شده و حضور مسئولان استان در نشست امروز گواه توجه آنها به مسائل اصناف است.
مسئولان استان اصناف را امین خود میدانند
علی رهایی، سخنگوی اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز در این نشست گفت: تثبیت نرخ ارز و قیمتها از مطالبات اصلی اصناف است که سطح کلان این موضوع در حال پیگیری است.
او ادامه داد خوشبختانه مسئولان استان، در تصمیم گیریها اصناف را امین خود میدانند و عمدتا از نظرات مدیران و معتمدین اصناف استفاده میکنند و رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس همراه با دیگر اعضای محترم هیئت رییسه با برگزاری روزانه جلسات موردی یا گروهی با کسبه و روسای اتحادیههای صنفی پیگیر مطالبات همکاران شریف صنفی بوده و هستند و هر کجا هم لازم بوده با حضور میدانی در سریعترین زمان ممکن مشکلات مطروحه برطرف گردیده است که این روند با جدیت بیشتر ادامه دارد.
در پایان روسای اتحادیههای صنفی و رئیس شورای بازارهای تاریخی با انتقادات نسبت وضع اقتصادی موجود در افزایش نرخ ارز و بی ثباتی قیمتها به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و خواستار پیگیری مشکلات اصناف در سطح ملی شدند.
