نیازی با بیان این که، افت منابع آب زیرزمینی در مازندران جدی و نگران کننده است، خواستار برنامه‌ریزی جدی برای مصرف بهینه آب و استفاده از ظرفیت آب‌بندان‌های مازندران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ صفدر نیازی روز چهارشنبه در حاشیه نشست تخصصی «مازندران در مسیر توسعه» در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان گفت: مازندران در تولید دست‌کم ۱۳ محصول کشاورزی در کشور در صدر قرار دارد و به‌عنوان قطب کشاورزی ایران شناخته می‌شود.

وی افزود: منابع آبی بخش کشاورزی روزبه‌روز در حال کاهش است و این شرایط ایجاب می‌کند که برای مصرف آب و بهره‌برداری بهینه از منابع موجود، برنامه‌ریزی دقیق و جدی‌تری در دستور کار قرار گیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان گفت: یکی از موهبت‌های مهم مازندران، بارش مناسب باران و برخورداری از منابع آبی نسبتاً کافی است و در این میان، آب‌بندان‌ها به‌عنوان سازه‌های ارزشمند و تاریخی نقش مهمی در ذخیره و مدیریت آب دارند.

نیازی ادامه داد: در حال حاضر مساحت آب‌بندان‌های مازندران به حدود ۹ هزار هکتار می‌رسد که با اعتباری در حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان می‌توان این آب‌بندان‌ها را لایروبی و با افزایش ارتفاع آن‌ها، ظرفیت ذخیره‌سازی آب را به‌طور چشمگیری افزایش داد.

وی در پایان از تعریف یک پروژه جدید و متفاوت در حوزه آب و خاک خبر داد و گفت: این پروژه با هماهنگی استاندار مازندران اجرایی خواهد شد و می‌تواند نقش مؤثری در ذخیره، مدیریت و استفاده بهینه از منابع آبی استان ایفا کند.

ایرنا

