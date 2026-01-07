باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - راهپیمایی خودجوش مردم ولایتمدار و بصیر استان چهارمحال‌وبختیاری در لبیک به رهبر معظم انقلاب و محکومیت اغتشاشات اخیر، روز جمعه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ بلافاصله پس از اقامه نماز عبادی ـ سیاسی جمعه برگزار می‌شود.

در شهرکرد، مرکز استان، این راهپیمایی از مصلای حضرت امام خمینی (ره) آغاز شده و به سمت چهارراه بوعلی‌سینا ادامه خواهد یافت. همچنین در سایر شهرستان‌ها و بخش‌های استان نیز این برنامه در مسیر‌ها و محل‌های از پیش اعلام‌شده برپا می‌شود.

در این راهپیمایی، اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها، روحانیون، دانشگاهیان، فرهنگیان و جوانان حضور خواهند داشت و ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری، بر لزوم حفظ آرامش، بصیرت اجتماعی و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید می‌کنند.

از آحاد مردم مؤمن و انقلابی چهارمحال‌وبختیاری دعوت می‌شود با حضور گسترده و باشکوه خود در این راهپیمایی سراسری، بار دیگر وحدت و همبستگی اجتماعی را به نمایش گذاشته و با تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب، اغتشاشات و ناامنی‌های اخیر را محکوم کنند.