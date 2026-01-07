باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه با هدف صیانت از امنیت اقتصادی و آرامش بازار از یک ماه قبل با توجه به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه و پیشبینانه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت، گفت: در ابتدای دی ماه قرارگاه مبارزه با احتکار کالای اساسی به منظور مقابله با هر گونه احتکار و اخلال در نظام تشکیل شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید براینکه کارشناسان این پلیس با رصد مستمر زنجیره تأمین، توزیع و انبارش کالاهای اساسی، طرحهای نظارتی ویژهای را با همکاری دستگاههای متولی از جمله وزارت صمت، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرفکنندگان اجرا می کنند، اظهار کرد: در ۱۰ روز گذشته در بازدیدهای صورت گرفته توسط تیم بازرسی تلفیقی کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی موفق به کشف بیش از ۷ هزار تن انواع کالای اساسی از جمله برنج، روغن، فراورده های گوشتی و اقلام دیگر دستگیری ۷۱ نفر از متهمان شدند.
سردار رحیمی با تاکید براینکه پلیس امنیت اقتصادی فراجا با هوشیاری کامل، اجرای سیاستهای اقتصادی کشور را رصد کرده و با اقدامات پیشگیرانه و قاطع، اجازه نخواهد داد سودجویان و سوداگران اقتصادی امنیت و آرامش بازار را خدشهدار کنند، گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه احتکار کالا، عرضه خارج از توزیع شبکه کالاهای اساسی و دیگر جرایم و مفاسد اقتصادی مراتب را از طریق ستاد خبری ۳۰۱۱۰ اعلام کنند.
منبع: فراجا