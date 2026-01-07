باشگاه خبنگاران جوان - امید روانخواه، سرمربی تیم فوتبال امید در نشست خبری پس از تساوی تیم کشورمان برابر کرهجنوبی در دیدار اول در مرحله نهایی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا، گفت: همه اذعان داشتند که گروه C با حضور ایران، کره و ازبکستان سختترین گروه مسابقات است. دو تیم قدرتمند رقابتها در مسابقه اول با هم روبرو شدند. با احترامی که برای حریفمان قائل هستم، معتقدم که بازیکنان تیم ایران نمایش قابل قبولی در اولین مسابقه داشتند. هر چند ظرفیت تیم ما از نمایشی که امروز داشت، خیلی بیشتر است اما برای شروع تورنمنت، نمایش بازیکنان مناسب و راضیکنند بود.
وی با اشاره به اینکه بازی خوبی بود اما گل نداشت، ادامه داد: اگر گلی به ثمر میرسید روند بازی جذابتر میشد. عواملی روی کیفیت بازی تاثیرگذار بودند. بخشی که به ما مربوط بود را سعی میکنیم تا بازی با ازبکستان برطرف میکنیم. برخی دیگر از عوامل از دسترس ما خارج بود. ما عادت داریم که در چمنهای بدتر از این زمین بازی کنیم ولی فکر میکنم همه اذعان داشتند اندازه چمن استادیوم بالاتر از حد استاندارد بود و انرژی زیادی از بازیکنان گرفت. حتی بازیکنان کره دچار گرفتگی عضله شدند و بلند بودن چمن زمین مسابقه در این آسیب تاثیرگذار بود. از مسئولان برگزاری میخواهم که نسبت به حل این مشکل اقدام کنند.
روانخواه در ادامه با بیان اینکه دقایق بیشتری از بازی را در اختیار داشتیم و مالکیت توپ و تعداد پاسها با ما بود که نقاط قوت تیم ما بود، تاکید کرد: البته با توجه به مالکیتی که در بازی با کره داشتیم، میتوانستیم موقعیتهای بیشتری را خلق کنیم. باید تعداد موقعیتهایمان را به اندازه مالکیتی که در بازی داریم نزدیک کنیم.
سرمربی تیم فوتبال امید درباره بازی دوم تیم امید که برابر ازبکستان خواهد بود، تصریح کرد: معمولا در این رده سنی، تیمها ممکن است که هر بازی سبک متفاوتی را ارائه بدهند و بازی بازیکنان در زمین تغییر کند. با این حال ازبکستان تیمی است که فوتبال این کشور در آسیا در حال توسعه است. نتایج سالهای اخیر تیم امید ازبکستان در جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا این مسئله را نشان میدهد.
وی تاکید کرد: ما هم تیمی هستیم که پیشرفت کردیم و خودمان را در این تورنمنت مدعی میدانیم. سعی میکنیم که در بازی با ازبکستان مانند یک مدعی بازی کنیم و امیدوارم نتیجه بازی ازبکستان و لبنان طوری رقم بخورد که ما هم از این نتیجه سود ببریم.
منبع: ایرنا