مراسم قرعه کشی رقابت‌های بین المللی کشتی جام وهبی امره ترکیه برگزار و کشتی‌گیران ایرانی حریفان خود را شناختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه کشی رقابت های بین‌المللی کشتی جام وهبی امره ترکیه در شهر آنتالیا برگزار شد. نتایج قرعه نمایندگان کشورمان در این مسابقات که با حضور ۷ تیم برگزار می شود، به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۱۰ شرکت کننده دارد، کیانوش شمشیری در دور اول با رجب از ترکیه کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی بر این حریف، در دور بعد با اوزون از ترکیه کشتی خواهد گرفت. مهدی کمالی دیگر نماینده کشورمان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان گیگیف از روسیه و احمد از اردن می‌رود.

در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۱۴ نفر حضور دارند، محمد عشیری در دور نخست با آیتبکوف از قزاقستان کشتی می‌گیرد و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد با کورمان از قزاقستان پیکار می‌کند.

در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۱۳ نماینده دارد، رضا بهمنی در دور اول به مصاف آکتاش از ترکیه می‌رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با ساریکورت از ترکیه مصاف می‌دهد. علی حاجیوند دیگر نماینده کشورمان در دور اول با آرداکوف از قزاقستان پیکار می‌کند و در صورت گذر از این حریف، در دور بعد به مصاف کیزیل ارسلان از ترکیه می‌رود.

در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۱۳ نفر حضور دارند، محمد اسکندری در دور نخست با ساگیتجان از قزاقستان مبارزه می‌کند و در صورت گذر از این حریف در دور بعد به مصاف جولفا از ترکیه می‌رود.

در وزن ۷۲ کیلوگرم که ۱۷ شرکت کننده دارد، امید بهمنی در دور اول به مصاف سالایوف از قزاقستان می‌رود. در همین وزن کیا رستمی در دور نخست با جان از ترکیه کشتی می‌گیرد. دو نماینده کشورمان در صورت پیروزی در دور بعد با یکدیگر مصاف می‌دهند.

در وزن ۷۷ کیلوگرم که ۱۳ نماینده دارد، علی اصغر سام دلیری در دور اول با ساده از اردن کشتی می‌گیرد و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد به مصاف ایلماز از ترکیه می‌رود.

در وزن ۸۲ کیلوگرم که ۱۱ کشتی گیر حضور دارند، محمد ارجمند در دور نخست با برکت از ترکیه کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور دوم با دوگان از ترکیه مبارزه می‌کند.

در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۱۲ نفر حضور دارند، محمدحسین استاد محمد معمار در دور اول با کیونج از ترکیه مبارزه می‌کند و در صورت گذر از این حریف در دور بعد به مصاف ایلدیریم از ترکیه خواهد رفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۱۰ نماینده دارد، امیررضا مرادیان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان کتهودا از ترکیه و برجانوف از قزاقستان می‌رود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۱۱ شرکت کننده دارد، آرمان طهماسبی در دور اول به مصاف ژانیبکولی از قزاقستان می‌رود و در صورت پیروزی بر این حریف، در دور بعد با بوستان از ترکیه مصاف می‌دهد.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
پنج شنبه ۱۸ دی ماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰: مسابقات اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی تا فینال
ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
جمعه ۱۹ دی ماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۰۰: مسابقات اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی تا فینال
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

برچسب ها: مسابقات کشتی ، کشتی فرنگی ، کشتی آزاد
خبرهای مرتبط
محرومیت ۳ ماهه قهرمان المپیک از سوی فدراسیون کشتی
دوئل غول‌های کشتی ایران در یاریگین
اعزام ۱۱ آزادکار به جام یاشاردوغو ترکیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اتاق شماره ۲۳؛ «این جسد را همین حالا دفن کنید»
تیم‌های راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آفریقا مشخص شدند
موزه ملی کشتی افتتاح شد
ترکیب تیم ملی فوتبال امید برای دیدار با کره جنوبی
عزیزیان: نیم‌فصل دوم، فرصت جبران ضعف‌های استقلال است
توان استعدادی فوتبالمان به بن بست خورده است/ پرسپولیس باید پوست اندازی کند
تاج: تمام قد از شمسایی حمایت می‌کنیم
پشت پرده تغییر حریف تدارکاتی پرسپولیس و نداشتن لباس تیم قطری
استراحت یک بازیکن استقلال مقابل فولاد هرمزگان
دنیامالی: تلاش ما آماده‌سازی ورزشگاه آزادی بعد از جام جهانی است
آخرین اخبار
کشتی فرنگی جام وهبی امره؛ نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند
روانخواه: برتر از کره‌جنوبی بودیم
باشگاه پرسپولیس: با کم‌ترین تعداد به اردوی قطر رفتیم
جام ملت‌های آسیا/ تساوی تیم ملی فوتبال امید ایران مقابل کره جنوبی
تاج: تمام قد از شمسایی حمایت می‌کنیم
موزه ملی کشتی افتتاح شد
دنیامالی: تلاش ما آماده‌سازی ورزشگاه آزادی بعد از جام جهانی است
ترکیب تیم ملی فوتبال امید برای دیدار با کره جنوبی
روانخواه: بازیکنان حرفه‌ای تیم امید چکیده استعداد‌های کشور هستند
خود را در المپیک و جام جهانی ببینید/ همیشه از خدا بهترین‌ها را طلب کنید
اتاق شماره ۲۳؛ «این جسد را همین حالا دفن کنید»
دیدار کاروان اعزامی کشورمان به بازی‌های المپیک زمستانی با رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک
پیام وزیر ورزش به مناسبت پنجاه‌و‌هشتمین سالروز درگذشت جهان‌پهلوان تختی
پشت پرده تغییر حریف تدارکاتی پرسپولیس و نداشتن لباس تیم قطری
عزیزیان: نیم‌فصل دوم، فرصت جبران ضعف‌های استقلال است
استراحت یک بازیکن استقلال مقابل فولاد هرمزگان
علت فقر گلزنی در لیگ برتر زیر ذره بین کارشناسان فوتبال
تیم‌های راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آفریقا مشخص شدند
توان استعدادی فوتبالمان به بن بست خورده است/ پرسپولیس باید پوست اندازی کند
مدافع راست ازبکستانی قید پرسپولیس را زد
پرسپولیس حریف قطری را گلباران کرد