باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه کشی رقابت های بینالمللی کشتی جام وهبی امره ترکیه در شهر آنتالیا برگزار شد. نتایج قرعه نمایندگان کشورمان در این مسابقات که با حضور ۷ تیم برگزار می شود، به شرح زیر است:
در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۱۰ شرکت کننده دارد، کیانوش شمشیری در دور اول با رجب از ترکیه کشتی میگیرد و در صورت پیروزی بر این حریف، در دور بعد با اوزون از ترکیه کشتی خواهد گرفت. مهدی کمالی دیگر نماینده کشورمان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان گیگیف از روسیه و احمد از اردن میرود.
در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۱۴ نفر حضور دارند، محمد عشیری در دور نخست با آیتبکوف از قزاقستان کشتی میگیرد و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد با کورمان از قزاقستان پیکار میکند.
در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۱۳ نماینده دارد، رضا بهمنی در دور اول به مصاف آکتاش از ترکیه میرود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با ساریکورت از ترکیه مصاف میدهد. علی حاجیوند دیگر نماینده کشورمان در دور اول با آرداکوف از قزاقستان پیکار میکند و در صورت گذر از این حریف، در دور بعد به مصاف کیزیل ارسلان از ترکیه میرود.
در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۱۳ نفر حضور دارند، محمد اسکندری در دور نخست با ساگیتجان از قزاقستان مبارزه میکند و در صورت گذر از این حریف در دور بعد به مصاف جولفا از ترکیه میرود.
در وزن ۷۲ کیلوگرم که ۱۷ شرکت کننده دارد، امید بهمنی در دور اول به مصاف سالایوف از قزاقستان میرود. در همین وزن کیا رستمی در دور نخست با جان از ترکیه کشتی میگیرد. دو نماینده کشورمان در صورت پیروزی در دور بعد با یکدیگر مصاف میدهند.
در وزن ۷۷ کیلوگرم که ۱۳ نماینده دارد، علی اصغر سام دلیری در دور اول با ساده از اردن کشتی میگیرد و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد به مصاف ایلماز از ترکیه میرود.
در وزن ۸۲ کیلوگرم که ۱۱ کشتی گیر حضور دارند، محمد ارجمند در دور نخست با برکت از ترکیه کشتی میگیرد و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور دوم با دوگان از ترکیه مبارزه میکند.
در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۱۲ نفر حضور دارند، محمدحسین استاد محمد معمار در دور اول با کیونج از ترکیه مبارزه میکند و در صورت گذر از این حریف در دور بعد به مصاف ایلدیریم از ترکیه خواهد رفت.
در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۱۰ نماینده دارد، امیررضا مرادیان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان کتهودا از ترکیه و برجانوف از قزاقستان میرود.
در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۱۱ شرکت کننده دارد، آرمان طهماسبی در دور اول به مصاف ژانیبکولی از قزاقستان میرود و در صورت پیروزی بر این حریف، در دور بعد با بوستان از ترکیه مصاف میدهد.
برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
پنج شنبه ۱۸ دی ماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰: مسابقات اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی تا فینال
ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
جمعه ۱۹ دی ماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۰۰: مسابقات اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی تا فینال
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق