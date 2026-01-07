استاندار تهران با تاکید بر نقش کلیدی بازار در عبور از شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی کشور، گفت: امروز در کنار فشار‌های اقتصادی، با جنگ ترکیبی و عملیات روانی دشمن مواجه هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان شامگاه چهارشنبه در نشست با بازاریان پایتخت در سالن جلسات استانداری، با اشاره به شرایط ویژه کشور اظهار کرد: امروز دشمن فقط در عرصه نظامی فعال نیست، بلکه در حوزه‌های اقتصادی، بانکی، رسانه‌ای و روانی نیز فشارهایی را به کشور وارد کرده است.

وی با بیان اینکه بار اصلی اقتصاد کشور بر دوش بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی است، افزود: باور داریم که سرمایه واقعی کشور مردم هستند و بازار همواره در بزنگاه‌های تاریخی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.

استاندار تهران با اشاره به نقش بازار تهران گفت: بازار تهران یک بازار منسجم، متحد و تأثیرگذار است و در مقاطع حساس توانسته از بحران‌ها عبور کند و امروز هم انتظار ما از بازاریان، همراهی برای ایجاد آرامش، ثبات و جلوگیری از التهاب در بازار می باشد.

معتمدیان با تاکید بر اهمیت امنیت بازار خاطرنشان کرد: تأمین امنیت بازار تهران به‌صورت کامل در دستور کار دستگاه‌های امنیتی و انتظامی قرار دارد و هیچ‌گونه نگرانی برای بازگشایی بازار و فعالیت اصناف وجود ندارد و نباید هیچ‌کدام از کسبه یا مردم احساس ناامنی کنند.

استاندار تهران با اشاره به برخی فضاسازی‌ها و شایعات در فضای مجازی تصریح کرد: بخشی از بی‌ثباتی‌های بازار ناشی از عملیات روانی، کانال‌های غیررسمی و قیمت‌سازی‌های کاذب است و دولت از بی‌ثباتی بازار سودی نمی‌برد و تمام تلاش ما مداخله هوشمندانه برای حفظ ثبات و حمایت از تجارت و بازرگانی سالم می باشد.

وی با قدردانی از حضور و همراهی بازاریان بیان کرد: دولت و مجموعه مدیریت استان تهران به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت فعالان اقتصادی و اصناف هستند و امیدواریم با همدلی و همکاری، از این مقطع حساس نیز عبور کرده و آرامش پایدار در بازار تهران برقرار شود.

منبع: استانداری تهران

