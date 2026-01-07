باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که پس از تنش‌های اخیر بر سر قلمرو گرینلند، هفته آینده با مقامات دانمارکی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

از زمانی که آمریکا به ونزوئلا حمله کرده و یکی از تهدید‌های لفظی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به واقعیت تبدیل شده، نگرانی کشور‌های اروپایی درباره گرینلند که در واقع متعلق به دانمارک است، افزایش یافته است.

مته فردریکسن، نخست وزیر دانمارک روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد که گرینلند نمی‌خواهد بخشی از آمریکا باشد. او حتی هشدار داد که این امر می‌تواند به فروپاشی ائتلاف ناتو منجر شود.

گرینلند یک سرزمین خودمختار است که زیرمجموعه‌ی پادشاهی دانمارک به شمار می‌آید. این جزیره در قطب شمال قرار دارد و به‌خاطر موقعیت راهبردی، پایگاه‌های نظامی مهم و منابع طبیعی اهمیت زیادی دارد.

یکی از دستیاران ارشد ترامپ این هفته مدعی شده که ایالات متحده ممکن است مایل باشد کنترل این منطقه قطبی را با زور به دست گیرد. کاخ سفید نیز سه‌شنبه شب اعلام کرد که ترامپ و تیم او در حال بررسی «طیفی از گزینه‌ها» برای تصاحب گرینلند هستند، از جمله استفاده از ارتش آمریکا که به گفته کاخ سفید «همیشه یک گزینه» است.

منبع: رویترز