باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امروز چهارشنبه، ۱۷ دیماه در حاشیه هجدهمین دوره جایزه جلال آل احمد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش ایسنا درباره حذف ارز ترجیحی و سرنوشت کاغذ، گفت: همانطور که اشاره کردید، با توجه به دو نرخی بودن ارز تلاش کردیم و جلساتی با آقای عارف و دوستان برنامه و بودجه و دیگران داشتیم تا کاغذ در فضای نرخ تالار اول قرار بگیرد. خب ۲۰ میلیون دلار، هم در کاغذ تحریر و هم کاغذ مطبوعات گرفتیم. داشتیم مسیر واردات را طی میکردیم و درخواستها و سفارشها انجام شده بود. برنامه دولت هم در کوتاهمدت، شاید این نبود که برای سال ۱۴۰۴ بخواهد تکنرخی بودن ارز را انجام دهد. با سیاستی که الان اتخاذ شد، کل کالاها از جمله کاغذ مشمول این داستان شدند..
او افزود: چیزی که الان داریم تلاش میکنیم این است که سرعت سفارشها بیشتر شود تا کاغذ در دسترس باشد و کمیاب نباشد و با قیمت متعادل نسبت به نرخ جهانی و قیمت ارز عرضه شود. شرایط سختی برای هم ناشران و هم اصحاب قلم است. مصیبتی است که مقداری عمومیتر شده لذا قابل تحملتر است. باید تلاش کنیم که کمبود پدید نیاید و کاغذ به قیمت متعادل نسبت به قیمت جهانی و ارز در دسترس ناشران قرار بگیرد.
وزیر فرهنگ همچنین درباره وضعیت بودجه فرهنگ و هنر گفت: همانطور که میدانید امسال لایحهای که دولت داده، به علت شرایطمان از لحاظ منابع درآمد و منابع مالیاتی و غیره، بودجه به شدت انقباضی است. در کل بودجه دولت، در حد ۲ درصد افزایش دیده شده است. تلاشی که در حوزه وزارت فرهنگ انجام شد این است که این رقم به ۱۵ درصد ارتقا پیدا کرده است اما طبیعتاً هزینههایی که به عنوان هزینههای تورمی، هزینههای حقوق و دستمزد و ... است حتماً شرایط ما را سختتر میکند. اما بودجه کل دولت با یک نگاه انقباضی به مجلس عرضه شده است. البته طبعا مجلس هم مراحل خودش را طی میکند. امیدواریم در همین مسیر باقیمانده نگاه بهتری فرهنگ اتفاق بیفتد.
منبع: ایسنا