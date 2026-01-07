مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از روز جمعه شاهد ورود سامانه بارشی جدید به کشور هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: از امشب  تا روز جمعه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام حاکم خواهد بود. از این رو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده های جوی پیش بینی می‌شود.

وی افزود: امشب آسمان تهران صاف و غبارآلود است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۱۰ و حداقل دمای آن به یک درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

او بیان کرد: از اواخر وقت جمعه سامانه بارشی وارد کشور شده و در استان‌های واقع در غرب و شمال غرب و شنبه در برخی مناطق شمال غرب، غرب، جنوب، جنوب غرب و ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی و غربی سبب بارش برف و باران وزش باد شدید موقت و در استان‌های جنوبی سبب رعد و برق خواهد شد.

وی گفت: همچنین جمعه در غرب سواحل دریای خزر وزش باد و افزایش دما انتظار می رود.شنبه در برخی مناطق شمال کشور بارش پراکنده رخ می دهد.

وی ادامه داد: روز شنبه در برخی مناطق جنوب شرق، جنوب، مرکز، شرق و شمال شرق کشور در بعضی ساعت ها وزش باد نسبتا شدید، در برخی مناطق خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.از بعد از ظهر جمعه و طی روز شنبه خلیج فارس و دریای خزر مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
تهران ۲۵ بهمن بارانی می‌شود
تشدید بارش‌ها در بسیاری از شهر‌های کشور تا هفته آینده
سامانه بارشی جدید از غرب کشور وارد می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴
واریز سود سهام عدالت از عصر امروز+ فیلم
جزئیات واریز مرحله اول سود سهام عدالت/ سود وراث هم واریز می‌شود
اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بعد از حذف ارز ترجیحی در حال بررسی است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۷ دی ماه
تحویل ۷۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال/ آغاز ثبت‌نام نهضت ملی مسکن در شهر‌های کوچک و میانی
بیش از ۴۴ میلیون سهامدار عدالت سود دریافت می‌کنند
معاون ارزی بانک مرکزی استعفا کرد
تداوم رشد نماد‌های دلاری محور در بازار سهام/ خروج نقدینگی
آزمون‌های استخدامی پیشِ رو در سال ۱۴۰۴
آخرین اخبار
اثر ارز یارانه ای در مرغ و تخم مرغ کمتر از ۱۰ درصد بود+فیلم
معاملات روزانه در مرکز مبادله از مرز ۲۹۸ میلیون دلار گذشت
دولت یارانه مورد نیاز بخش‌های آسیب‌پذیر تولید و صنعت را تامین می‌کند
تداوم رشد نماد‌های دلاری محور در بازار سهام/ خروج نقدینگی
انجام ۲۶ پرواز بارورسازی ابر‌ها در سال آبی جاری
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۷ دی ماه
پایش مستمر بازار برای تامین پایدار کالا‌های اساسی
رشد ۱۹ درصدی صادرات مناطق آزاد در ۹ ماه گذشته
حمایت دولت از تولیدکنندگان در کنار کنترل قیمت‌ها
آزمون‌های استخدامی پیشِ رو در سال ۱۴۰۴
معاون ارزی بانک مرکزی استعفا کرد
بیش از ۴۴ میلیون سهامدار عدالت سود دریافت می‌کنند
نیروگاه‌های تهران سوخت مایع مصرف نمی‌کنند
برخی محصولات آب بر در الگوی کشت جدید حذف می‌شود+ فیلم
تحویل ۷۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال/ آغاز ثبت‌نام نهضت ملی مسکن در شهر‌های کوچک و میانی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴
ترخیص کالا‌های اساسی از گمرکات سرعت گرفت
رشد بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
رونمایی از یک ربات هوش مصنوعی با قابلیت استعلام واریز سود سهام عدالت
ورود مجلس به بدقولی خودروسازان در تحویل خودرو‌های پیش فروش شده
احداث مزارع خورشیدی در ۴ استان کلید خورد
جزئیات واریز مرحله اول سود سهام عدالت/ سود وراث هم واریز می‌شود
واریز سود سهام عدالت از عصر امروز+ فیلم
توقیف ۱۶۰۰ دستگاه ترازوی دیجیتالی و باسکول غیر استاندارد
قیمت مصوب مرغ به ۲۷۸ هزار تومان رسید
اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بعد از حذف ارز ترجیحی در حال بررسی است+ فیلم
۷۵ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد
شرط تنظیم بازار کالا‌های اساسی چیست؟
چرا کالابرگ یک میلیون تومانی بسیار کارآمدتر از نظام ارز چندنرخی است؟
تخصیص ارز به جای واردات خودرو به واردات بنزین اختصاص یافته است+ فیلم