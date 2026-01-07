مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از روز جمعه شاهد ورود سامانه بارشی جدید به کشور هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: از امشب تا روز جمعه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام حاکم خواهد بود. از این رو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده های جوی پیش بینی می‌شود.

وی افزود: امشب آسمان تهران صاف و غبارآلود است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۱۰ و حداقل دمای آن به یک درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

او بیان کرد: از اواخر وقت جمعه سامانه بارشی وارد کشور شده و در استان‌های واقع در غرب و شمال غرب و شنبه در برخی مناطق شمال غرب، غرب، جنوب، جنوب غرب و ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی و غربی سبب بارش برف و باران وزش باد شدید موقت و در استان‌های جنوبی سبب رعد و برق خواهد شد.

وی گفت: همچنین جمعه در غرب سواحل دریای خزر وزش باد و افزایش دما انتظار می رود.شنبه در برخی مناطق شمال کشور بارش پراکنده رخ می دهد.

وی ادامه داد: روز شنبه در برخی مناطق جنوب شرق، جنوب، مرکز، شرق و شمال شرق کشور در بعضی ساعت ها وزش باد نسبتا شدید، در برخی مناطق خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.از بعد از ظهر جمعه و طی روز شنبه خلیج فارس و دریای خزر مواج است.