برگزیدگان «هجدهمین جایزه ادبی جلال آل احمد» با حضور جمعی از نویسندگان و مسئولان فرهنگی در تالار قلم کتابخانه ملی معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - برگزیدگان «هجدهمین جایزه ادبی جلال آل احمد» با حضور جمعی از نویسندگان و مسئولان فرهنگی در تالار قلم کتابخانه ملی معرفی شدند.

این برگزیدگان در بخش‌های «مستندنگاری»، «داستان بلند و رمان»، «داستان کوتاه»، «کتاب اولی‌های داستان کوتاه و بلند» و بخش «ماه مجلس» معرفی شدند. 

دبیرخانه جایزه ادبی جلال آل‌احمد، برگزیدگان نهایی بخش‌های مختلف هجدهمین دوره این جایزه را اعلام کرد.

اسامی این برگزیدگان به تفکیک بخش‌ها به شرح زیر است:

برگزیده بخش ماه مجلس: داستان قربان زرپران، نوشته امیرحسین روح نیا - رتبه اول

رتبه دوم به صورت مشترک به داستان زمین، نوشته سارا شجاعی از یاسوج و حرمت نوشته زینب محمد قلی زاده از ارومیه اهدا شد. 

بخش ویرایش کتاب هم به مهدی فروتن ویراستار کتاب ژنرال اهدا شد. 

برگزیده بخش مستندنگاری: کتاب قاسم به روایت مرتضی سرهنگی، از مرتضی سرهنگی

برگزیده بخش داستان بلند و رمان: رمان لمس، نوشته محمدرضا کاتب، رمان برگزیده 

برگزیده داستان بلند و رمان (کتاب اولی‌ها): رمان ژنرال، نوشته زهرا گودرزی، رمان شایسته تقدیر 

برگزیده داستان کوتاه: من ابن بطوطه هستم، نوشته خسرو عباسی خودلان 

برگزیده داستان کوتاه (کتاب اولی‌ها): گاهی به قبر‌ها هم نگاه کن - عباس عظیمی 

برگزیده نقد ادبی: هیئت داوران بخش نقد ادبی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد، ضمن قدردانی از همه پژوهشگرانی که آثارشان در این دوره مورد بررسی قرار گرفت، به اتفاق نظر رسیده‌اند که از میان آثار رسیده به دبیرخانه، هیچ اثری حائز امتیاز لازم برای کسب رتبه و شایستگی نامزدی و کسب رتبه برتر شناخته نشد.

قدردانی از نویسندگان دوره‌های قبلی جایزه جلال از جمله بخش‌های این مراسم بود. 

«جایزه جلال آل احمد» از سال ۱۳۸۷ کلید خورد.

این جایزه برای پاسداشت بهترین کتاب‌های منتشر شده در حوزه ادبیات داستانی برگزار می‌شود و به عنوان معتبرترین جایزه در این حوزه شناخته می‌شود.

برچسب ها: جایزه جلال آل احمد ، جایزه ادبی
خبرهای مرتبط
نامزد‌های نهایی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد معرفی شدند
جایزه شعر «ساعد باقری» برگزار شد
حضور ایران در نخستین دوره جایزه ادبی بریکس با سه نویسنده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گرامیداشت یاد زنده‌یاد سعید پیردوست در شبکه نسیم
فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی در سومین هفته زمستان
تمام آثار موزه کشتی به‌عنوان اموال ملی ثبت خواهد شد
سرنوشت مامور سی‌آی‌اِی در «ساخت آمریکا»
«نبرد توانمندی‌های حیوانات» در قاب شبکه مستند
تماشای «حلقه» در چهارشنبه شب‌های وحشت شبکه نمایش
«احمد» را جمعه در سینما‌ها نیم‌بها ببینید
قصه ساختن یک جهان؛ افسانه سپهر از نگاه کارگردان هنری
تاثیر تک‌نرخی شدن ارز بر مسئله کاغذ
آخرین اخبار
تاثیر تک‌نرخی شدن ارز بر مسئله کاغذ
قصه ساختن یک جهان؛ افسانه سپهر از نگاه کارگردان هنری
«احمد» را جمعه در سینما‌ها نیم‌بها ببینید
تمام آثار موزه کشتی به‌عنوان اموال ملی ثبت خواهد شد
فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی در سومین هفته زمستان
تماشای «حلقه» در چهارشنبه شب‌های وحشت شبکه نمایش
گرامیداشت یاد زنده‌یاد سعید پیردوست در شبکه نسیم
«نبرد توانمندی‌های حیوانات» در قاب شبکه مستند
سرنوشت مامور سی‌آی‌اِی در «ساخت آمریکا»