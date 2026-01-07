کشف ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان زاهدان و سراوان

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان گفت: طی اقدام عملیاتی توسط پرسنل توزیع برق و پرسنل امنیتی شهرستان‌های زاهدان و سراوان، ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در این مناطق کشف و ضبط شد.  

باشگاه خبرنگاران جوان  _ مجید رضوانی بیان کرد: این تعداد دستگاه از سه محل مسکونی کشف و ضبط شد.

 وی ادامه داد: دستگاه‌های ماینر، علاوه بر مصرف بالای برق، باعث فشار مضاعف بر شبکه توزیع برق، ایجاد نوسان در شبکه و در نهایت خسارت به مشترکان می‌شود.

 مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه همراهی و ارائه گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی و کشف مراکز غیرمجاز رمز ارز دارد، گفت: مشترکین محترم می‌توانند اطلاعات خود درباره استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز را در سامانه "سمات" شرکت توانیر به آدرس    https://www.tavanir.org.ir/samaat، تماس با دفتر حراست شرکت توزیع برق استان به شماره ۳۱۱۳۷۱۰۴ و سامانه مرکز اتفاقات برق استان ۱۲۱ ثبت و از مزایای دریافت پاداش نقدی طبق دستورالعمل شرکت توانیر بهره‌مند شوند.

