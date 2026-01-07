باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - جلسه بررسی مسائل، چالشها و مطالبات اصناف و بازاریان با مجمع نمایندگان استان تهران در مرکز امور نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست سید علی یزدیخواه، حمید رسایی، رضا تقیپور، مهدی کوچکزاده، محمد سراج، عبدالحسین روحالامینی، ابراهیم عزیزی، منوچهر متکی، شاهرخ رامین، ابوالفصل ظهرهوند، روحالله ایزدخواه، زینب قیصری، اسماعیل کوثری کامران غضنفری، فرهاد بشیری، پیمان فلسفی و محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی و نمایندگان اصناف و بازاریان حضور داشتند.
۹۰ درصد اصناف از پرداخت مالیات معاف هستند
علی یزدیخواه رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در این نشست، گفت: مهمترین دغدغه اصناف عدم ثبات نرخ ارز است که باعث میشود کسبه نتوانند برای فعالیتهای خود برنامهریزی کنند، همچنین نگاههای سازمان امور مالیاتی کشور به مودیان مالیاتی از جمله دغدغههای دیگر اصناف است.
این نماینده مجلس بیان کرد: به دنبال پیگیریهای صورت گرفته مشخص شد ۹۰ درصد اصناف از پرداخت مالیات معاف هستند، اما سازمان امور مالیاتی کشور باید بر دریافت مالیات از مودیان بزرگ با گردش مالی چند ۱۰ همتی متمرکز شود چراکه با وصول مالیات از این شرکتها، میتواند به اندازه کل مالیات کسبه درآمد کسب کند.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس تاکید کرد: تخصیص درآمدهای مالیاتی استان تهران بخشی ریشه قانونی دارد و بخشی نیز باید از طریق رایزنی و پیگیری به نقطه تعادل برسد ضمن اینکه هم اکنون که در فصل بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ قرار داریم و امیدواریم سهم بیشتری از مالیات تهران را از جمع مالیاتی که پرداخت میشود، تخصیص دهیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس اظهار کرد: بر اساس آمارهای سالهای گذشته از ۱۰۰ درصد مالیاتهای پرداختی در تهران فقط چهار درصد آن پرداخت میشود که رقم غیرمنصفانهای است و باید قطعا تغییر کند.
سامانه مودیان جزو افتخارات کشور است
محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در این نشست گفت: چند تدبیر شده یکی اینکه خرداد زمان مالیاتستانی است که همزمان با جنگ بود با مصوبه سران آن را با سه ماه تاخیر اجرا کردیم.
وی با بیان اینکه با پیشنهاد دولت و همکاری مجلس سقف مالیاتی دو برابر افزایش پیدا کرد و مورد دیگر تعیین مالیات براساس واقعیات موجود بود، چون با توجه به شرایط خاص کشور در امسال تلاش کردیم مالیات مبتنی بر واقعیات باشد.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: نود درصد مودیان مالیاتشان صفر تعیین شد و کمتر از آن جیزی بود که در مجلس تعیین شده بود. تقریبا ۹۸ درصد اصناف و مشاغل کل کشور مالیاتشان در سال زیر سی میلیون تعیین شد و در استان تهران ۸۳ درصد صفر و در کشور ۹۰ درصد صفر شد.
سبحانیان اضافه کرد: در بالاترین سطح تعامل با اصناف و بازاریان هستیم. یکی از دلایل آرامش مالیاتستانی بابت روابط خوب است.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سه قانون وجود دارد که از نظر ما تکلیف مالایطاق است.
وی اظهار کرد: در جلسه سران تصویب شد که تا آخر امسال بند غ بودجه ۱۴۰۴ همه صنوف مشمول ۱۰ درصد ارزش افزوده شوند که ما با آن موافق نیستیم و باید از یک سقفی بیشتر شد لحاظ شود.
سبحانیان با بیان اینکه سامانه مودیان جزو افتخارات کشور است، تصریح کرد: موضوع دیگر اینکه قانون الزام میکند حتی صنوفی که کالای تکنرخی ارزش افزوده میفروشند باید تفکیک اقلامش مشخص شود البته دیتای بیشتری برای مالیاتستانی ایجاد نمیکند.
باید واردات نهادهها را از دست دلالان دربیاوریم
روحالله ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست گفت: قحطی که برخی القا میکنند دروغ بزرگی است، چون گمرکات جنس دارند، اما اینجا میگویند کمبود وجود دارد لذا مشکل جای دیگر است همچنین حجم زیادی نفت در دریا داریم.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: اصناف مظلومند، چون جایگاه نهادی آنها دیده نمیشود. در کرونا فروشگاههای بزرگ آمریکا غارت شد و هم پلیسشان خشنتر است، اما در ایران یک مغازه غارت نشد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: اتاق اصناف مثل اتاق جنگ در جنگ ۱۲ روزه ۲۴ ساعتی پای کار بود.
ایزدخواه تاکید کرد: سامانه جای صنف و نهاد را نمیگیرد. واحدهای تولیدی ما باید ۱۶ سامانه را بهروز کنند و فردی مزگفت فقط چهار نیرو برای این سامانهها کار میکنند.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران اضافه کرد: اتاق جنگ تنطیم بازار ما کجاست؟، آن وقت نفودی به آن نمیآید و آیا امیدش به چهار تا اغتشاش است؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید نهادهها را از انحصار دلالها دربیاوریم. یک واردکننده میگفت برای واردات نهادههای دامی به آرزگژانتین رفت، اما آنها گفتند فقط به آقای فلان میفروشیم. اینها جهان را انحصار کردند.
پیمان فلسفی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس در این نشست گفت: شنیدم که مالیات برای سال ۱۴۰۵ به میزان ۵۴۰ همت از استان تهران محقق شد درحالیکه بیش از هفتصد همت پیشبینی شده و ۱۱۰ درصد مالیات افزایش یافته و سوال این است که آیا با این شرایط امکان تحقق دارد.
آمار اختصاص ارز ترجیحی به شرکتهای مختلف
عبدالحسین روحالامینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در نشست با نمایندگان اصناف و بازاریان گفت: مطلبی این روزها منتشر شد که ۶۴۵ همت ارز ترجیحی تا پایان آذر به کجا رفته است که بر این اساس وابستگان گروه مدلل ۹۴ همت، وابستگان وزارت جهادکشاورزی ۵۹ همت، گروه میهن ۳۱ همت، گلرنگ ۲۵ همت، صبا پیشرو کالا ۲۵ همت، شرکت اکسون ۲۵ همت، خانواده مستانی ۱۴ همت، آرمانی ۱۱ همت و زرینگستر رامان ۹ همت که در مجموع ۹ شرکت ۷۵ درصد و هزار شرکت دیگر ۳۸۵ همت یعنی ۲۵ درصد گرفتند و این آمار وزارت اقتصاد است.