\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0635\u0646\u0627\u0641 \u0648 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0628\u0627 \u0628\u06cc\u200c\u0627\u0639\u062a\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0647 \u0641\u0631\u0627\u062e\u0648\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0634\u0648\u0628\u06af\u0631\u0627\u0646\u060c \u0627\u0632 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0639\u0648\u062a\u200c\u0647\u0627 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n