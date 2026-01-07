باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دست رد اصناف و مردم به فراخوان‌های آشوبگران + فیلم

اصناف و اقشار مختلف مردم به فراخوان‌های آشوبگران بی توجه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصناف و مردم در شهر‌های مختلف با بی‌اعتنایی به فراخوان‌های آشوبگران، از همراهی با این دعوت‌ها خودداری کردند.

 

مطالب مرتبط
دست رد اصناف و مردم به فراخوان‌های آشوبگران + فیلم
young journalists club

حمله اغتشاشگران به یک پیک موتوری در مشهد + فیلم

دست رد اصناف و مردم به فراخوان‌های آشوبگران + فیلم
young journalists club

اقدام سریع یگان ویژه بجنورد برای نجات خودروی یک شهروند + فیلم

دست رد اصناف و مردم به فراخوان‌های آشوبگران + فیلم
young journalists club

از تهدیدهای علنی علیه مردم ایران تا حمایت آشکار از آشوبگران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایت کهنسال‌ترین چاقو ساز زنجانی + فیلم
۲۱۳۵

روایت کهنسال‌ترین چاقو ساز زنجانی + فیلم

۱۷ . دی . ۱۴۰۴
تعریف مسیری جدید برای اتصال مستقیم ریلی به چین + فیلم
۸۲۴

تعریف مسیری جدید برای اتصال مستقیم ریلی به چین + فیلم

۱۷ . دی . ۱۴۰۴
۲۰۲۵؛ سال خونین آمریکایی‌ها + فیلم
۷۰۶

۲۰۲۵؛ سال خونین آمریکایی‌ها + فیلم

۱۷ . دی . ۱۴۰۴
سقوط مرگبار بالگرد در روسیه + فیلم
۶۰۵

سقوط مرگبار بالگرد در روسیه + فیلم

۱۷ . دی . ۱۴۰۴
مراقب لینک‌های آلوده کالابرگ باشید + فیلم
۳۸۱

مراقب لینک‌های آلوده کالابرگ باشید + فیلم

۱۷ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.