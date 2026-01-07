باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس روز چهارشنبه تأیید کرد که ارتش انگلیس از عملیات آمریکا برای توقیف یک نفتکش با پرچم روسیه در اقیانوس اطلس شمالی حمایت کرده است.

هیلی در بیانیه‌ای که بی‌بی‌سی آن را مشاهده کرده است، گفت: «امروز نیرو‌های مسلح بریتانیای ما در حمایت از توقیف موفقیت‌آمیز کشتی بلا ۱ در مسیر روسیه توسط آمریکا، مهارت و حرفه‌ای‌گری خود را نشان دادند.»

وی مدعی شد که این اقدام بخشی از «تلاش‌های جهانی برای مقابله با نقض تحریم‌ها» است.

وی همچنین تأکید کرد که آنها به افزایش فعالیت ناوگان سایه خود برای محافظت از امنیت ملی، اقتصاد و ثبات جهانی ادامه خواهند داد.

نیرو‌های آمریکایی روز چهارشنبه از توقیف نفتکش مارینرا با پرچم روسیه که قبلاً با نام M/V Bella ۱ شناخته می‌شد، در اقیانوس اطلس شمالی به دلیل «نقض تحریم‌های ایالات متحده» خبر دادند.

منبع: آناتولی