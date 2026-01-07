سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید اعلام کرد که خدمه نفتکشی که امروز توقیف شد، «در صورت لزوم» برای پیگرد قانونی به آمریکا منتقل خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید می‌گوید نفتکش مرتبط با ونزوئلا که امروز توسط واشنگتن توقیف شد، حامل «نفت تحریم‌شده» بود و «حکم توقیف قضایی» علیه خدمه آن وجود دارد.

لیویت مدعی شد: «خدمه اکنون به دلیل نقض قانون فدرال قابل پیگرد قانونی هستند و در صورت لزوم برای چنین پیگرد قانونی به خاک آمریکا انتقال داده می‌شوند».

سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید اظهار داشت که این نفتکش به ناوگان سایه ونزوئلا مرتبط است. وی مدعی شد: «این کشتی پس از به اهتزاز درآوردن پرچم دروغین، بدون تابعیت شناخته شد.»

آمریکا امروز دو نفتکش را که پیش‌تر تحریم کرده بود و می‌گوید مرتبط با ونزوئلا هستند، توقیف کرد. یکی از این نفتکش‌ها از دو هفته پیش تحت تعقیب آمریکا بوده است. گفته می‌شود برخی خدمه این کشتی روس هستند و حتی پرچم روسیه روی بدنه آن نقاشی شده است.

وزارت خارجه روسیه پس از اعلام خبر توقیف این کشتی، از آمریکا خواست مانع بازگشت خدمه روس به وطن خود نشود.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در کنگره، اظهار داشت که نفت توقیف شده امروز به عنوان بخشی از توافقی که روز سه‌شنبه توسط ترامپ اعلام شده، فروخته خواهد شد. طبق این توافق، ونزوئلا تا ۵۰ میلیون بشکه نفت به ایالات متحده ارائه خواهد داد. روبیو گفت: «می‌دانید مقامات موقت در ونزوئلا چه درخواستی دارند؟ آنها می‌خواهند نفتی که توقیف شده بخشی از این معامله باشد. آنها درک می‌کنند که تنها راهی که می‌توانند نفت را جابجا کنند و درآمد کسب کنند و دچار فروپاشی اقتصادی نشوند، همکاری و مشارکت با ایالات متحده است.»

دو کشتی که امروز توقیف شدند، به حداقل دو کشتی دیگر می‌پیوندند که ماه گذشته توسط نیرو‌های آمریکایی توقیف شده بودند.

منبع: رویترز