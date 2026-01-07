باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مرز بین مطالبه‌گری و اغتشاش کجاست؟ + فیلم

مطالبه‌گری حق قانونی مردم است، اما زمانی که اعتراض از مسیر مسالمت‌آمیز خارج شود به خشونت و ناامنی منجر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعتراض هدفمند و درون نظامی حق مردم است، اما وقتی با تخریب، خشونت همراه می‌شود، اعتراض به اغتشاش تبدیل شده و امنیت جامعه را تهدید می‌کند.

