\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636 \u0647\u062f\u0641\u0645\u0646\u062f \u0648 \u062f\u0631\u0648\u0646 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062d\u0642 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0627\u0645\u0627 \u0648\u0642\u062a\u06cc \u0628\u0627 \u062a\u062e\u0631\u06cc\u0628\u060c \u062e\u0634\u0648\u0646\u062a \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f\u060c \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636 \u0628\u0647 \u0627\u063a\u062a\u0634\u0627\u0634 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0631\u0627 \u062a\u0647\u062f\u06cc\u062f \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n