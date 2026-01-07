باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید که واشنگتن به واسطه اعمال تحریم نفتی علیه ونزوئلا، «اهرم فشار بزرگی» بر دولت جدید این کشور ایجاد می‌کند.

وزیر خارجه آمریکا گفت: «ما کنترل و اهرم فشار فوق‌العاده‌ای بر عملکرد مقامات موقت (ونزوئلا) داریم. اما بدیهی است که این یک فرآیند گذار خواهد بود و این به مردم ونزوئلا بستگی دارد که کشور خود را تغییر دهند.»

روبیو در ادامه مدعی شد که مداخله ایالات متحده در ونزوئلا «برای واشنگتن هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت».

کمتر از یک هفته پس از تجاوز نظامی به خاک ونزوئلا، دونالد ترامپ، رئیس جمهو آمریکا اعلام کرد که اگر اعضای حلقه داخلی نیکلاس مادورو که اکنون قدرت را در دست دارند، با خواسته‌های او درباره تصرف منابع طبیعی این کشور همکاری نکنند، عملیات نظامی شدیدتری علیه ونزوئلا انجام خواهد شد.

ترامپ می‌گوید که تا ۵۰ میلیون بشکه نفت خام ونزوئلا را پالایش کرده و به فروش خواهد رساند.

در همین حال، مخالفان در دولت آمریکا این اقدام را به منزله «سرقت» منابع طبیعی ونزوئلا توصیف کرده‌اند. کریس مورفی، سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت در این خصوص به خبرنگاران گفت: «آن‌ها در مورد دزدیدن نفت ونزوئلا با زور اسلحه و برای مدت زمانی نامشخص به عنوان اهرمی برای مدیریت خرد کشور صحبت می‌کنند. دامنه و جنون این طرح کاملاً خیره‌کننده است.»

