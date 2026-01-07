وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید واشنگتن با تحریم نفتی، نفوذ گسترده‌ای بر دولت موقت ونزوئلا به دست آورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید که واشنگتن به واسطه اعمال تحریم نفتی علیه ونزوئلا، «اهرم فشار بزرگی» بر دولت جدید این کشور ایجاد می‌کند.

وزیر خارجه آمریکا گفت: «ما کنترل و اهرم فشار فوق‌العاده‌ای بر عملکرد مقامات موقت (ونزوئلا) داریم. اما بدیهی است که این یک فرآیند گذار خواهد بود و این به مردم ونزوئلا بستگی دارد که کشور خود را تغییر دهند.»

روبیو در ادامه مدعی شد که مداخله ایالات متحده در ونزوئلا «برای واشنگتن هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت». 

کمتر از یک هفته پس از تجاوز نظامی به خاک ونزوئلا، دونالد ترامپ، رئیس جمهو آمریکا اعلام کرد که اگر اعضای حلقه داخلی نیکلاس مادورو که اکنون قدرت را در دست دارند، با خواسته‌های او درباره تصرف منابع طبیعی این کشور همکاری نکنند، عملیات نظامی شدیدتری علیه ونزوئلا انجام خواهد شد.

 ترامپ می‌گوید که تا ۵۰ میلیون بشکه نفت خام ونزوئلا را پالایش کرده و به فروش خواهد رساند.

در همین حال، مخالفان در دولت آمریکا این اقدام را به منزله «سرقت» منابع طبیعی ونزوئلا توصیف کرده‌اند. کریس مورفی، سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت در این خصوص به خبرنگاران گفت: «آن‌ها در مورد دزدیدن نفت ونزوئلا با زور اسلحه و برای مدت زمانی نامشخص به عنوان اهرمی برای مدیریت خرد کشور صحبت می‌کنند. دامنه و جنون این طرح کاملاً خیره‌کننده است.»

منبع: رویترز

برچسب ها: مارکو روبیو ، نفت ونزوئلا ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
عملیات آمریکا برای تصرف نفتکش ونزوئلایی در اقیانوس اطلس
چین درخواست آمریکا برای دسترسی انحصاری به نفت ونزوئلا را محکوم کرد
کاخ سفید: خدمه نفتکش توقیف شده تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فشار واشنگتن به کاراکاس برای قطع همکاری با روسیه، چین، کوبا و ایران
خط‌ونشان صنعا برای اسرائیل در شاخ آفریقا
قمار الجولانی با بازگشایی دفتر اسرائیل در دمشق
کاخ سفید: خدمه نفتکش توقیف شده تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند
۹ کشته در پی نبرد‌های خونین میان ارتش الجولانی و نیرو‌های کُرد
هفت سرباز آمریکایی در عملیات نظامی ونزوئلا زخمی شدند
رایزنی فرانسه برای واکنش به حمله احتمالی آمریکا علیه گرینلند
ژاپن به اکتشاف میدان گازی چین اعتراض کرد
زخمی شدن ۳ نیروی امنیتی سوریه در درگیری‌های حلب/ افزایش مجروحان غیرنظامی به ۲۷ نفر
زلنسکی: تیم‌های آمریکا و اوکراین به دشوارترین مسائل در مذاکرات می‌پردازند
آخرین اخبار
روبیو: تحریم‌های نفتی «اهرم فشار بزرگ» آمریکا بر ونزوئلا است
کاخ سفید: خدمه نفتکش توقیف شده تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند
مشارکت انگلیس در عملیات آمریکا برای توقیف نفتکش با پرچم روسیه
وزیر خارجه آمریکا با مقامات دانمارکی درباره گرینلند گفت‌و‌گو می‌کند
مقام آمریکایی: صحبتی از استفاده از نیروی نظامی در گرینلند نیست
به رسمیت شناختن سومالی‌لند چه عواقبی دارد؟
ترامپ: چین و روسیه بدون حضور آمریکا در ناتو هیچ ترسی از آن ندارند
زخمی شدن ۳ نیروی امنیتی سوریه در درگیری‌های حلب/ افزایش مجروحان غیرنظامی به ۲۷ نفر
شهادت یک شهروند لبنانی در حمله به جنوب این کشور + فیلم
عملیات آمریکا برای تصرف نفتکش ونزوئلایی در اقیانوس اطلس
زلنسکی: تیم‌های آمریکا و اوکراین به دشوارترین مسائل در مذاکرات می‌پردازند
چین درخواست آمریکا برای دسترسی انحصاری به نفت ونزوئلا را محکوم کرد
خاورمیانه ۲۰۲۶؛ سراب ثبات و فروپاشی روایت‌های واشینگتن
رایزنی فرانسه برای واکنش به حمله احتمالی آمریکا علیه گرینلند
هفت سرباز آمریکایی در عملیات نظامی ونزوئلا زخمی شدند
ژاپن به اکتشاف میدان گازی چین اعتراض کرد
۴ کشته و زخمی طی تظاهرات حریدی‌ها در اسرائیل+ فیلم
بازگشت حزب‌الله به «فعالیت سری»
گلایه اتریشی‌ها از خودزنی اقتصادی اروپا
حلب در آستانه انفجار؛ ضرب‌الاجل ارتش الجولانی برای غیرنظامیان
استراتژی جدید ارتش اسرائیل برای مقابله با جنگ‌های ناگهانی
برزیل قربانی بعدی تروریسم آمریکاست؟
قمار الجولانی با بازگشایی دفتر اسرائیل در دمشق
خط‌ونشان صنعا برای اسرائیل در شاخ آفریقا
فشار واشنگتن به کاراکاس برای قطع همکاری با روسیه، چین، کوبا و ایران
۹ کشته در پی نبرد‌های خونین میان ارتش الجولانی و نیرو‌های کُرد
رئیس جمهور کلمبیا: ترامپ از زوال عقل رنج می‌برد
رئیس شورای انتقالی جنوب یمن به مکانی نامعلوم گریخت
روبیو از نقشه آمریکا برای فروش اجباری گرینلند پرده برداشت
موشک ایرانی «وایزمن» را از فهرست برترین‌های جهان حذف کرد