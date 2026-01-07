امروز در آبدانان و بجنورد چه گذشت؟

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0622\u0628\u062f\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0631\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0627\u0647\u062f \u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a \u067e\u0631\u0627\u06a9\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0628\u0648\u062f.\u00a0\u0634\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648 \u0634\u0647\u0631 \u0628\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u060c \u0645\u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u062a \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u0645\u0639\u06cc\u0634\u062a\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0645\u0637\u0631\u062d \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n