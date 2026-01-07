باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
امروز در آبدانان و بجنورد چه گذشت؟

ماجرای تجمعات در آبدانان و بجنورد را در این گزارش مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - آبدانان و بجنورد امروز شاهد تجمعات پراکنده مردمی بود. شماری از شهروندان در این دو شهر با برگزاری تجمعات محدود، مطالبات اقتصادی و معیشتی خود را مطرح کردند.

