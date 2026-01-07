ضربان زندگی در بازار تاریخی تبریز + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0627\u0647\u062f \u062a\u062f\u0627\u0648\u0645 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u0639\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0633\u0628\u0647 \u0648 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u067e\u0631\u0631\u0646\u06af \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0648\u062f.\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0646\u0642\u0634 \u0645\u0648\u062b\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0634\u0647\u0631\u06cc \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0627\u06cc\u0641\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n