حسین جوشقانی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، به همراه عباسعلی رضایی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان و غلامرضا بلوطی‌میرزا ناظر گمرکات استان، از گمرک‌های مرزی میلک و میرجاوه بازدید کردند.

در این بازدیدها، وضعیت زیرساخت‌ها، فرآیندهای خدمات گمرکی، ظرفیت‌ها و چالش‌ها بررسی و لاین‌های ورودی و خروجی پایانه‌ها به‌صورت میدانی ارزیابی شد.

هدف از بازدید، شناسایی موانع، بررسی نیازهای زیرساختی و اتخاذ راهکارهای لازم برای تسهیل تجارت، بهبود تردد و ارتقای خدمات‌رسانی بود.

در پایان، بر تقویت زیرساخت‌ها، افزایش هماهنگی دستگاه‌ها و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت گمرک‌ها برای توسعه مبادلات تجاری و رونق اقتصادی منطقه تأکید شد.

