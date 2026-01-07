باشگاه خبرنگاران جوان _ حسین جوشقانی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، به همراه عباسعلی رضایی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان و غلامرضا بلوطیمیرزا ناظر گمرکات استان، از گمرکهای مرزی میلک و میرجاوه بازدید کردند.
در این بازدیدها، وضعیت زیرساختها، فرآیندهای خدمات گمرکی، ظرفیتها و چالشها بررسی و لاینهای ورودی و خروجی پایانهها بهصورت میدانی ارزیابی شد.
هدف از بازدید، شناسایی موانع، بررسی نیازهای زیرساختی و اتخاذ راهکارهای لازم برای تسهیل تجارت، بهبود تردد و ارتقای خدماترسانی بود.
در پایان، بر تقویت زیرساختها، افزایش هماهنگی دستگاهها و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت گمرکها برای توسعه مبادلات تجاری و رونق اقتصادی منطقه تأکید شد.
منبع گمرکات سیستان و بلوچستان