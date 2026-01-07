باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین جلسه کارگروه اجرای آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، با حضور مسعود پزشکیان هم‌اکنون در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است.

در این جلسه، آخرین اقدامات و تمهیدات اتخاذشده در حوزه اجرا، نحوه حمایت هدفمند از خانوارها، تدابیر ویژه دولت برای تأمین، تنظیم و توزیع پایدار کالا‌های اساسی و همچنین بسته حمایتی دولت از بنگاه‌های اقتصادی متأثر از سیاست جدید ارزی، به‌صورت جامع در حال بررسی و ارزیابی است.

همچنین در این جلسه، گزارش‌های تفصیلی وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی درباره عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای آیین نامه، میزان پیشرفت برنامه‌های حمایتی و اقدامات انجام‌شده برای حفظ ثبات بازار و تقویت امنیت غذایی کشور در حال ارائه است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت