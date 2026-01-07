وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد واشنگتن با کنترل دائمی فروش و درآمد نفت ونزوئلا، می‌خواهد تغییرات مدنظر خود را تحمیل کند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا می‌گوید که واشنگتن برای ایجاد تغییرات مد نظر خود در ونزوئلا، باید فروش و درآمد نفت این کشور آمریکای لاتین را «به طور نامحدود» کنترل کند.

رایت در یک کنفرانس مرتبط با انرژی، فناوری پاک و خدمات رفاهی گفت: «ما باید آن اهرم و کنترل فروش نفت را داشته باشیم تا تغییراتی را که باید در ونزوئلا رخ دهد، ایجاد کنیم».

این مقام آمریکایی می‌گوید که واشنگتن نفت ذخیره شده ونزوئلا را به بازار عرضه خواهد کرد و سپس تولید آتی آن را، از جمله به پالایشگاه‌های آمریکایی خواهد فروخت و درآمد حاصل از آن به حساب‌هایی که توسط دولت آمریکا کنترل می‌شوند، واریز خواهد شد.

طبق بیانیه وزارت انرژی آمریکا، فروش نفت ونزوئلا آغاز شده و واشنگتن برای آن بازاریاب به کار گرفته است.

رایت افزود که در حال صحبت با شرکت‌های نفتی آمریکا است تا بداند چه شرایطی آنها را قادر می‌سازد برای کمک به افزایش تولید، وارد ونزوئلا شوند. وی گفت: «منابع بسیار زیاد است. این (کشور) باید به یک نیروگاه انرژی ثروتمند، مرفه و صلح‌آمیز تبدیل شود. این برنامه ما است».

واشنگتن روز گذشته از توافقی با کاراکاس برای واردات نفت خام ونزوئلا به ارزش حداکثر ۲ میلیارد دلار خبر داد. این توافق نشانه‌ای است که مقامات دولت ونزوئلا به درخواست ترامپ پاسخ مثبت داده‌اند؛ ترامپ تهدید کرده بود که ونزوئلا باید در‌های خود را به روی شرکت‌های نفتی آمریکایی باز کند یا خطر مداخله نظامی بیشتر را بپذیرد.

ترامپ گفته است که از دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، می‌خواهد به شرکت‌های آمریکایی و خصوصی «دسترسی کامل» به صنعت نفت کشورش را بدهد.

منبع: رویترز

