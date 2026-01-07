باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نهمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند دولت چهاردهم که با حضور جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، برپیگیری مصوبات جلسات گذشته و بررسی مشکلات پسماند استان مازندران تأکید کرد.
وی بیان کرد: در جلسه گذشته مواردی درباره کمپوست مطرح شد که بررسیهای دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست نشان میدهد در مورد استانداردهای کمپوست باید بررسی و دقت بیشتری انجام گیرد.
انصاری با اشاره به اهمیت مدیریت پسماند در استان مازندران گفت: شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی استان مازندران، بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی و عدم توجه به مسئله مدیریت پسماند در سالهای قبل موجب شده است که در حال حاضر «پسماند» به مهمترین مسئله محیط زیستی استان مازندران تبدیل شود، بر این اساس استانداری مازندران برنامهای را آغاز کرده تا مدیریت پسماند را به صورت منطقهای پیش ببرد.
وی ادامه داد: در این راستا موضوع تفکیک در مبدأ در تعدادی از روستاها آغاز شده است.
انصاری درباره کارایی زباله سوزها در شمال کشور گفت: بررسیهای فنی قبل از احداث زباله سوزها امری ضروری است، بر اساس بررسیهای بعمل آمده زباله سوزهای موجود در استان مازندران کارکرد ریجکت سوز را دارند. همچنین در خصوص محل پسماند بابل و منطقه عمارت آمل میبایست اقدامات عاجل صورت گیرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: تراکم مناطق مسکونی در استانهای شمالی موجب شده که جانمایی محلهای مدیریت و پردازش پسماند با مشکلات زیادی همراه باشد.
همچنین محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: باید دستگاهها همچنان که از مشکلات در حوزه مدیریت پسماند صحبت میکنند راه حلهای اجرایی هم برای آن ارایه دهند.
وی افزود: توجه به جنبههای اجتماعی مسائل مرتبط با پسماند بسیار مهم است، اما باید در کنار توجه به این مسائل راه حل نیز ارائه دهیم.
در ادامه محمد رضا کنعانی مدیر کل محیط زیست استان مازندران گفت: فشردگی سکونتگاهها در مازندران باعث میشود پیدا کردن محل دفن زباله مناسب تا حدود زیادی دشوار شود، حدود ۳ هزار و ۱۰۰ تن پسماند به صورت روزانه در استان مازندران تولید میشود که رقم بالایی است.
او افزود: در سکونتگاههای روستایی تفکیک در مبدا از ابتدای دولت چهاردهم آغاز شده است و در این راه از تمام ظرفیتهای رسمی و غیر رسمی استفاده میشود تا این کار با موفقیت پیش رود.
وی اظهار کرد: در روستاهایی که مداخله داشتیم حدود ۲۵ درصد تولید پسماند در آنها کاهش یافته و در بسیاری از این روستاها سطل زباله جمع شده است.
کنعانی گفت: بازنگری طرح جامع مدیریت پسماند استان، تسریع در توسعه مراکز دفع منطقهای پسماند، تعیین تکلیف مرکز دفن منطقهای بابل و ساماندهی مدیریت پسماند شهرستان آمل از جمله درخواستهای اصلی استان در این زمینه است.
