فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی با مقامات ارشد آمریکایی در واشنگتن دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز چهارشنبه پیش از دیدار برنامه ریزی شده خود با وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو با قانونگذاران ارشد دیدار کرد.

این دیپلمات ارشد سعودی با برایان مست، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان و گرگوری میکس، عضو ارشد نشستی داشت.

وزارت امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد: «در این دیدار، آنها روابط تاریخی بین دو کشور و راه‌های تقویت و توسعه آن را در راستای منافع مشترک بررسی کردند. آنها همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و تلاش‌های جاری در این زمینه گفت‌و‌گو کردند.»

شاهزاده فیصل و روبیو قرار است برای گفت‌و‌گو در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی با یکدیگر دیدار کنند.

منبع: العربیه انگلیسی