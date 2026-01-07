سخنگوی وزارت امور جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دیدار با «رودرا گوراو شرشت» سفیر هند در تهران، بر عزم ۲ کشور برای تقویت بیش از پیش پیوند‌های دوجانبه تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور جمهوری اسلامی ایران و رودرا گوراو شرشت سفیر هند در تهران روز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ با هم دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

بقائی در این خصوص در شبکه ایکس نوشت: امروز با سفیر هند در تهران، آقای رودرا گوراو شرشت، دیدار کردم.

وی افزود: گفتگوی مفیدی درباره تاریخ چند هزارساله روابط فرهنگی و تمدنی ایران و هند داشتیم.

سخنگوی وزارت امور جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در هفتاد و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و هند، ما مصمم به تقویت بیش از پیش پیوند‌های دوجانبه بر اساس منافع متقابل و میراث مشترک هستیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، هند
خبرهای مرتبط
بیانیه روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره مواضع مداخله جویانه آمریکا در رابطه با ایران
خطیب زاده: تحریم‌ها جنگ تمام عیار علیه ایران است
آلوده شدن آب آشامیدنی به فاضلاب جان ۱۰ نفر را در «پاکیزه‌ترین شهر هند» گرفت
بیانیه وزارت خارجه در محکومیت اظهارات مداخله‌جویانه آمریکا در امور داخلی ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سخنگوی دولت: اجازه مصادره اعتراضات مردمی را نمی‌دهیم
عراقچی: اکنون زمان مناسبی برای مذاکره با آمریکا نیست
پزشکیان: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، انگیزه مجریان پروژه‌ها را ارتقا می‌دهد
رئیس‌جمهور به‌زودی با مردم صحبت خواهد کرد
تاکید رئیس‌جمهور بر شناسایی و رفع کاستی‌های احتمالی سیاست‌های حمایتی دولت
ابراز نگرانی دیوان محاسبات کشور نسبت به برخی روند‌ها در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵
معاون سیاسی وزیر کشور از نهایی شدن لایحه ساماندهی تجمعات خبر داد
جلسه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با حضور پزشکیان
قائم‌پناه: جراحی اقتصادی دولت جریان رانت و فساد را از بین می‌برد
محکومیت ورود غیرقانونی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به سومالی
آخرین اخبار
بیانیه روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره مواضع مداخله جویانه آمریکا در رابطه با ایران
اسلامی: احزاب نقش محوری در ارائه فهرست‌های انتخاباتی دارند
تاکید بقائی بر عزم ایران و هند برای تقویت بیش از پیش پیوند‌های دوجانبه
جلسه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با حضور پزشکیان
یزدی‌خواه: مهمترین دغدغه اصناف عدم ثبات نرخ ارز است/ روح‌الامینی: ۷۵ درصد ارز ترجیحی را ۹ شرکت گرفته‌اند
رئیس‌جمهور به‌زودی با مردم صحبت خواهد کرد
دولت با شنیدن صدای معترضان، اجازه نمی‌دهد اعتراضات به نفع جریان‌های خاص مصادره شود
پزشکیان: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، انگیزه مجریان پروژه‌ها را ارتقا می‌دهد
آیت‌الله جنتی: ادعای دلسوزی آمریکا و رژیم صهیونیستی ریاکارانه است
ابراز نگرانی دیوان محاسبات کشور نسبت به برخی روند‌ها در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵
تاکید رئیس‌جمهور بر شناسایی و رفع کاستی‌های احتمالی سیاست‌های حمایتی دولت
معاون سیاسی وزیر کشور از نهایی شدن لایحه ساماندهی تجمعات خبر داد
محکومیت ورود غیرقانونی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به سومالی
قائم‌پناه: جراحی اقتصادی دولت جریان رانت و فساد را از بین می‌برد
سخنگوی دولت: اجازه مصادره اعتراضات مردمی را نمی‌دهیم
عراقچی: اکنون زمان مناسبی برای مذاکره با آمریکا نیست
عارف: در صورت تکرار اشتباه، دشمن پاسخ محکم‌تری دریافت خواهد کرد
زمان قانونی ثبت‌نام از داوطلبان سه انتخابات اعلام شد
فرمانده کل ارتش: تهدید دشمنان را بدون پاسخ نمی‌گذاریم
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
دولت یارانه را به مصرف‌کننده واقعی پرداخت می‌کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ دی
نادیده گرفتن اسناد بالادستی در بودجه ۱۴۰۵ به وضوح دیده می‌شود