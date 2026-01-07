باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور جمهوری اسلامی ایران و رودرا گوراو شرشت سفیر هند در تهران روز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ با هم دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

بقائی در این خصوص در شبکه ایکس نوشت: امروز با سفیر هند در تهران، آقای رودرا گوراو شرشت، دیدار کردم.

وی افزود: گفتگوی مفیدی درباره تاریخ چند هزارساله روابط فرهنگی و تمدنی ایران و هند داشتیم.

سخنگوی وزارت امور جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در هفتاد و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و هند، ما مصمم به تقویت بیش از پیش پیوند‌های دوجانبه بر اساس منافع متقابل و میراث مشترک هستیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت