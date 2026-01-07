\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636\u060c \u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f \u0648 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u062f \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0642\u0648\u0647 \u0642\u0636\u0627\u0626\u06cc\u0647 \u0631\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f.\n