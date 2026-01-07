باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
درددل بازاری‌ها و اصناف با رئیس قوه قضاییه + فیلم

گزارشی از یک دیدار متفاوت در شرایط اعتراض بازاریان و اصناف با رئیس قوه قضائیه را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوانگزارشی از اعتراض، پیشنهاد و انتقاد بازاریان با رئیس قوه قضائیه را می‌بینید.

