سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به برگزاری انتخابات تناسبی در تهران گفت: احزاب نقش محوری در ارائه فهرست‌های انتخاباتی دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن اسلامی مدیر کل دفتر انتخابات و دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور نیز با اشاره به برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، گفت: مواد ۲۱ تا ۲۵ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور ناظر بر برگزاری انتخابات به‌صورت فهرستی یا تناسبی در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش است و در این چارچوب، احزاب نقش محوری در ارائه فهرست‌های انتخاباتی دارند.

وی افزود: با توجه به اهمیت تبیین دقیق ابعاد انتخابات تناسبی، نشست آموزشی و توجیهی با حضور دبیران کل احزاب ملی و استانی برگزار شد تا فرآیندها، الزامات و جزئیات این شیوه جدید برگزاری انتخابات به‌صورت کامل تشریح شود.

سلامی ادامه داد: در این نشست، توضیحات مبسوطی درباره کیفیت برگزاری انتخابات تناسبی، مراحل اجرایی، نحوه رأی‌دادن، چگونگی ارائه فهرست‌ها، تجمیع آرا و زمان‌بندی‌های قانونی که احزاب باید به آن توجه داشته باشند، ارائه شد.

دبیر ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: حضور فرمانداران تهران، ری و شمیرانات در این جلسه کمک کرد تا فرآیند‌های اجرایی انتخابات برای دبیران کل احزاب ملموس‌تر و عملیاتی‌تر تبیین شود.

منبع: مهر

 

