ترامپ قصد دارد هفته آینده و در چارچوب مرحله دوم توافق آتش‌بس، هیئتی موسوم به «هیئت صلح غزه» را معرفی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و دو منبع آگاه گزارش داد که انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هفته آینده هیئت صلح غزه را به عنوان بخشی از مرحله دوم توافق آتش‌بس اعلام کند.

پیش از این، آکسیوس به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی گزارش داده بود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار خود با ترامپ موافقت کرده است که به «مرحله دوم» توافق آتش‌بس غزه برود.

قصد ترامپ برای گذار به مرحله دوم آتش‌بس غزه در حالی رخ می‌دهد که طی چهار ماه آتش‌بس، رژیم صهیونیستی بار‌ها این توافق را نقض کرده است. 

در همین راستا، یک منبع پزشکی در غزه امروز اعلام کرد که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر غزه دو فلسطینی به شهادت رسیده و سه نفر دیگر زخمی شدند. این منبع گفت که حمله اسرائیل خانه‌ای را در محله التفاح در شرق شهر غزه هدف قرار داده است؛ منطقه‌ای که ارتش صهیونیستی طبق توافق آتش‌بس از آن عقب‌نشینی کرده بود.

منبع: آکسیوس

تبادل نظر
