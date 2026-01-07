باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا گفت که ارتش ایالات متحده به محاصره محمولههای نفتی ونزوئلا ادامه خواهد داد و نفتکشهای بدون تابعیت یا تحریمشده را توقیف خواهد کرد.
وی گفت: «این محاصره ادامه دارد، زیرا دو نفتکش، دو نفتکش یک شبه توسط ایالات متحده آمریکا توقیف شدند. بدون تابعیت یا تحریم شده، محاصره نفتی، قرنطینه نفت خارج شده از کشتیهای تحریمشده یا بدون تابعیت ادامه دارد. این اهرم فشار ادامه خواهد یافت.»
پنتاگون پیش از این اعلام کرده بود که نفتکش مارینرا با پرچم روسیه در اقیانوس اطلس شمالی توقیف شده است. فرماندهی ساورن ایالات متحده در حساب کاربری خود در X نوشت: «وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، با هماهنگی وزارت جنگ، امروز توقیف کشتی M/V Bella ۱ را به دلیل نقض تحریمهای ایالات متحده اعلام کردند. این کشتی پس از ردیابی توسط USCGC Munro و طبق حکم دادگاه فدرال ایالات متحده در اقیانوس اطلس شمالی توقیف شد.» پیت هگست، رئیس پنتاگون توقیف نفتکش روسی را به تحریم نفت ونزوئلا مرتبط دانست.
پیش از این در همان روز، وزارت حمل و نقل روسیه اعلام کرد که حدود ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت مسکو (۱۲:۰۰ بامداد به وقت گرینویچ) در ۷ ژانویه، نیروهای دریایی ایالات متحده در آبهای بینالمللی وارد این کشتی شدند. ارتباط با کشتی قطع شده است. این وزارتخانه تأکید کرد که مطابق با مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل در مورد حقوق دریاها، دریاهای آزاد تابع اصل آزادی دریانوردی هستند و هیچ کشوری حق ندارد علیه کشتیهایی که به طور قانونی تحت صلاحیت سایر کشورها ثبت شدهاند، از زور استفاده کند.
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو گزارشهای مربوط به ورود نیروهای آمریکایی به کشتی مارینرا با پرچم روسیه در اقیانوس اطلس شمالی را از نزدیک دنبال میکند. روسیه از طرف آمریکایی میخواهد که با آنها رفتار مناسب و انسانی را تضمین کند، حقوق و منافع آنها را به طور دقیق رعایت کند و هیچ مانعی برای بازگشت سریع آنها به سرزمین مادری ایجاد نکند.
منبع: تاس