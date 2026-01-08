باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سیامک رحیم پور کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی‌اش از مسابقات نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: ما در وهله اول یکسری اشکالات داشتیم که اینها باعث می‌شد که فوتبال ما آن کیفیت لازم را نداشته باشد و مهم‌ترین آن نداشتن زمین بود. متاسفانه هر چه که به جلوتر می‌آییم وضعیت زمین‌ها به جای بهبود، خراب‌تر شده است و روی عملکرد بازیکنان و نتیجه گیری تیم‌ها تاثیر منفی گذاشته است.

او افزود: مثلا ۲ بازیکن استقلال بیان کردند که اگر ما بازی با سپاهان را بردیم به خاطر زمین خوب بود. اگر زمین خوب باشد، کیفیت بازیکنان هم بهتر خواهد بود. به هر حال این بخشی است که بر کیفیت تیم‌ها تاثیر می‌گذارد. از آن طرف، از هفته اول تا دهم یا یازدهم لیگ برتر را نگاه می‌کنیم، تیم‌ها هنوز به امتیاز ۱۰ نرسیده بودند و این موضوع به خاطر این بود که متاسفانه تغییرات در تیم‌ها ما خیلی زیاد است. بعضی از تیم‌ها تا ۱۰۰ درصد تغییرات داشتند و بازیکنان تا بخواهند همدیگر را پیدا کنند، زمان می‌برد.

کیفیت فوتبالمان را هر سال پایین و پایین‌تر می‌آوریم

رحیم پور گفت: مثلا تیم استقلال که ۷ گل از تیم الوصل خورد این به خاطر عدم هماهنگی بازیکنان و شناخت کادر فنی بوده است. همین موضوع برای سپاهان هم ابتدای فصل اتفاق افتاده است. نویدکیا هم خودش بیان کرد که در ابتدای فصل شناختی از مجموعه تیم و بازیکنان نداشته است و تا این مجموعه بخواهند از همدیگر شناخت پیدا کنند زمان برده است. کیفیت فوتبالمان را هر سال به شکل‌های مختلف پایین و پایین‌تر می‌آوریم. ما به خاطر اینکه کشورمان با مشکلات اقتصادی مواجه است، نسبت به کشور‌های همسایه همانند قطر، امارات و عربستان نمی‌توانیم هزینه کنیم و هر سال فوتبالمان پایین‌تر می‌آید.

برانکو تلنگری به ما زد که فوتبالمان به سمت آماتور میرود

کارشناس فوتبال بیان کرد: زمانی که برانکو از ایران رفت یک تلنگری به ما زد و گفت که فوتبال شما به سمت آماتور می‌رود و دقیقا مسیری که می‌رویم به همان سمت است. وقتی ما زمین نداریم یعنی آماتور هستیم. باشگاه‌های ما که این همه سال دارند بازی می‌کنند، مجموعه‌های ورزشی از جمله زمین تمرین ندارند این موضوع نشان می‌دهد که فوتبالمان آماتور است. چقدر از لیگمان باید بگذرد تا باشگاه‌های ما هر کدام چند زمین تمرین داشته باشند؟ بسیاری از تیم‌های شهرستانی به تهران می‌آیند و اینجا تمرین می‌کنند و عملا برای انجام بازی به شهر خود می‌روند و این لیگ حرفه‌ای نیست.

اقتدار سرخابی‌ها به حضور هوادارانشان در ورزشگاه آزادی است

رحیم پور اظهار کرد: تیم‌های استقلال و پرسپولیس چند سال است که در استادیوم آزادی بازی نمی‌کنند و فشار بر روی بازیکن و کادر فنی است. این مسائل نشان می‌دهد که فوتبالمان آماتور است. اقتدار استقلال و پرسپولیس در این بود که جمعیت ۱۰۰ هزار نفری به ورزشگاه آزادی می‌روند و آنجا را پر می‌کردند و هواداران در مقابل حریفان داخلی و خارجی، تیم‌های خود را برای پیروز شدن ترغیب می‌کردند. سرخابی‌ها الان این مزیت را ندارند و نتایجی که به دست می‌آورند به خاطر نداشتن زمین مناسب است.

زدن ۸ گل از سوی آقای گل لیگ برتر فاجعه است

او خاطر نشان کرد: تیم‌های استقلال و پرسپولیس بازی‌های خود را در ورزشگاه شهر قدس برگزار می‌کردند و الان این استادیوم بنا به دلایلی نمی‌تواند میزبان باشد و استقلال برای بازی با تراکتور باید در یزد بازی کند و فوتبال ما آماتور است که این اتفاقات می‌افتد. آیا در فوتبال انگلیس، عراق، امارات، قطر و عربستان این اتفاقات رخ می‌دهد؟ متاسفانه ما هر روز داریم نزول بیشتری می‌کنیم و کیفیت فوتبالمان پایین‌تر می‌آید. ۱۵ بازی از لیگ گذشته است، اما آقای گل ما ۸ گل زده و این فاجعه است. ما نتوانستیم شرایطی را ایجاد کنیم تا تعداد گل‌های زده مان بالا برود. اکثرا تیم‌ها به دنبال این هستند که گل نخورند تا کادر فنی و در نهایت کادر مدیریتی برکنار نشوند. این معضلی است که باید حل شود. همه اینها دست به دست هم می‌دهد و مثل زنجیره می‌ماند و اگر این چرخه درست کار نکند خروجی خوبی هم نخواهد داشت.

فدراسیون برای استفاده از بازیکنان جوان قوانین تشویقی بگذارد

رحیم پور بیان کرد: مردم به فوتبال علاقه دارند، اما با شرایطی که در فوتبالمان وجود دارد نباید انتظار کیفیت را داشته باشیم. به هر حال نیم فصل اول گذشت، اما کیفیتی در بازی‌ها ندیدیم و شاید تک و توک بازی‌هایی دیدیم که خوب بودند، اما کیفیت‌ها هر سال نسبت به سال قبل دارد پایین‌تر می‌آید. سن تیم‌ها دارد بالاتر می‌رود و فدراسیون فوتبال باید کاری کند و یک مقدار شرایط اسامی بازیکنان را تغییر بدهد و یکسری قوانین تشویقی بگذارد تا تیم‌ها را به استفاده از بازیکنان جوان تشویق کند. از طرف دیگر فدراسیون فوتبال برخلاف شعار‌هایی که در این سال‌ها داده است، به شرایط تیم‌های پایه رسیدگی نمی‌کند.

ما به آکادمی‌ها و فوتبال پایه رسیدگی نمی‌کنیم

او گفت: وقتی ما به آکادمی‌ها و فوتبال پایه مان رسیدگی نمی‌کنیم، خود به خود خروجی هایمان کمتر می‌شود. فوتبال آکادمی و خروجی بازیکن سازی تحت تاثیر ۲ عامل باشگاه و فدراسیون فوتبال است. اگر این ۲ عامل وظایف ذاتی خود را درست عمل نکنند خروجی خوبی نخواهیم داشت و چیزی که الان در فوتبالمان دارد اتفاق می‌افتد. یکسری از باشگاه‌ها هستند که از گذشته تا الان دارند فعالیت می‌کنند، اما این برای فوتبال ما کافی نیست و نیازمند این است که همه باشگاه‌ها نظر مساعد داشته باشند. اگر از اول انقلاب تا الان را نگاه کنیم، در مورد آنچه که در فوتبال روز دنیا در آکادمی هایشان اتفاق می‌افتد، آیا گروهی کارشناس به آنجا رفته‌اند تا کار‌ها و برنامه‌های آنها را در ایران پیاده کنیم. آیا کارشناسی به لاماسیا اسپانیا رفته است تا ببیند در آکادمی بارسلونا گه کاری کردند تا ما هم همان کار را انجام بدهیم. ما همچنان به دنبال این هستیم که دوچرخه را خودمان اختراع کنیم و حاضر نیستیم که ببینیم کشور‌های دنیا چه کاری می‌کنند.

تیم های خارجی زمین های ما را به سخره می گیرند

رحیم پور بیان کرد: ما در استفاده از زمین‌های چمن که در دنیا استفاده می‌کنند مشکل داریم و هنوز نتوانستیم دانش فنی را وارد کشورمان کنیم تا بتوانیم زمین چمن هیبریدی صحیح در کشورمان داشته باشیم و همیشه در حال آزمون و خطا هستیم و اینها باعث می‌شود که هم نیروی انسانی مان هدر برود و هم منابع ملی را از بین می‌رود و هم کیفیت فوتبال پایین بیاید. برای ما قشنگ نیست که وقتی بازی‌های بین المللی است و تیم‌های خارجی به ایران می‌آیند به وضعیت چمن‌های ما خرده بگیرند و آن را مسخره کنند. این چیزی که تا الان در فوتبالمان اتفاق افتاده است. امیدوارم از این به بعد یک تصمیم کلی بگیرند. ما منابع زیادی داریم که دولت باید منابع ورزشی را در اختیار وزارت ورزش قرار بدهد و این وزارتخانه باید این منابع را با کمک شهرداری‌ها یکسان سازی کرده و به بهبود وضعیت استادیوم ها، ساخت ورزشگاه و رشد و توسعه فوتبال کمک کنند. ما به صورت جزیره‌ای در این بخش عمل می‌کنیم.

عملکرد سرژ اوریه باعث شرمندگی افرادی شد که او را به ایران آوردند

کارشناس فوتبال درباره اینکه عملکرد بازیکنان خارجی لیگ برتر فوتبال را جطور دیده است، گفت: یکسری از خارجی‌ها عملکرد خوبی داشتند. مثلا تیم استقلال بازیکن خوبی مثل یاسر آسانی دارد و تیم چادر ملو هم بازیکنان خارجی خوبی در اختیار دارد. مثل همیشه هم خرید بد و هم خرید خوب وجود داشته است. سرژ اوریه قرار بود یکی از بهترین بازیکنان خارجی تاریخ فوتبال ایران باشد، اما متاسفانه آنچه که نشان داد نبود. تبلیغات بالایی روی این بازیکن انجام شد، اما متاسفانه عملکردش باعث شرمندگی افرادی شد که او را به ایران آوردند.

مشکل فوتبال ما عدم نظارت است

رحیم پور درباره اینکه قرارداد‌های نجومی با کیفیت بازیکنان همخوانی دارد، گفت: در این مورد آن قدر حرف زده شد که هیچ نظارتی وجود نداشته و نیست و فقط آب در هاون کوبیدن است. به هر حالی چیزی هست که برای همه مشهود است و همه مسائل را می‌دانند، اما متاسفانه کسی عمل نمی‌کند. مشکل ما عدم نظارت است و باشگاه‌های ما شخصی نیستند و تک و توک شخصی هستند و بقیه باشگاه‌ها دولتی هستند. وقتی بخش‌های دولتی نظارت خود را از دست بدهند عملا جولانگاه همه چیز می‌شود. اوایل انقلاب بخش‌های بازرسی و حراست شرکت‌های دولتی عالی کار می‌کردند به خاطر همین در آن سال‌ها اختلاف‌ها به این صورت نبود. از زمانی که حراست‌ها و بازرس‌هایی زیرمجموعه مدیرعامل شرکت‌ها و باشگاه‌ها شدند، ما این موارد را مشاهده می‌کنیم و هر چیزی هم بگوییم هیچ اتفاقی نمی‌افتد. آدم‌هایی که خوب عمل می‌کنند و مو را از ماست بیرون می‌کشند هم بلافاصله مدیرعاملان نامه می‌زنند و می‌گویند این افراد را نمی‌خواهیم و خیلی سریع عوضشان می‌کنند.