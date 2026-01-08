باشگاه پرسپولیس همچنان به دنبال خرید بازیکنان مدنظر اوسمار سرمربی تیم خود است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس فعالیت خود را در بازار نقل و انتقالات شروع کرده است و در اولین اقدام ایگور سرگیف مهاجم تیم ملی ازبکستان را برای تقویت خط حمله اش جذب کرد.
پرسپولیسیها باز هم به سراغ یک بازیکن از ازبکستان رفتند که با اکبر علیجانوف مدافع راست پاختاکور ازبکستان به توافق رسیدند، اما یک مدیربرنامه با ارسال ویدیویی از شرایط این روزهای ایران باعث شد که باشگاه پاختاکور نسبت به فروش علیجانوف دچار تردید شود.
البته گفته میشود با وجود اینکه باشگاه پاختاکور ازبکستان با انتقال علیجانوف به پرسپولیس مخالفت کرده است، اما همچنان مدیران پرسپولیس به دنبال جلب رضایت ازبکیها هستند تا این بازیکن را به خدمت بگیرند.
در حالی که گفته میشود محمد محبی و محمد مهدی محبی که به ترتیب در تیمهای روستوف روسیه و الاتحاد کلبا امارات بازی میکنند مدنظر سرخپوشان قرار دارند، اما هر ۲ بازیکن مدنظر سرخپوشان نیستند و فقط محبی بازیکن الاتحاد کلبا در تیررس پرسپولیسیها قرار دارد.
البته گفته میشود که تیم سپاهان هم مشتری محمد مهدی محبی است به خاطر همین رقم قرارداد بیشتری را به این بازیکن پیشنهاد داده است تا او را به اصفهان ببرد.
همچنین معامله گری بازیکن شمس آذر هم جزو گزینههای پرسپولیس محسوب میشود که باشگاه پرسپولیس طی نامهای درخواست جذب این بازیکن را داده است و باشگاه شمس آذر هم جواب نامه را داده و اعلام کرده که باشگاه پرسپولیس رقم پیشنهادی خود را برای جذب معامله گری اعلام کند.